Латвийская фигуристка: здорово, что чемпионат Европы проходит так недалеко от дома

На прошлом чемпионате Европы мне легче далась короткая программа, а на этом - произвольная. Ну и, конечно, выступать, когда от тебя чего-то ждут, сложнее. Но надо научиться справляться с давлением и катать чисто. Это главная цель. Пока мне даже тяжело не нервничать, если я катаюсь последняя в разминке, так что есть, над чем работать.

В целом, выступлением довольна, но я точно могу больше и лучше. Еще очень здорово, что чемпионат Европы проходит так недалеко от дома. Сюда приехала моя мама - и у нее сегодня день рождения. Мамочка, с днем рождения!

Это уже вторая такая большая игрушка в моей коллекции, слава богу, домой мы едем на автобусе, поэтому проблем с транспортировкой не будет. Не знаю, кто подарил, но есть подозрения (смеется).

Какие сейчас планы? Ой, сначала отоспаться дома. А потом начинать готовиться к юношеской Олимпиаде в Корее. Перед этим еще будет выступление на Volvo cup - чтобы потренировать юниорские программы. Ну а главным стартом будет чемпионат мира.

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