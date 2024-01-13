Итальянцы Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы-2024 в танцах на льду

От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали ритм-танец, получили 61.38 балла, заняли 18-е место и прошли в произвольную программу! А вот сегодня прокат немного не задался. Танцоры допустили несколько ошибок, получили 83.36 балла за прокат (в сумме за два проката - 144.74 балла). И заняли итоговое 20-е место.