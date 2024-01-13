Зимние виды
13.01.2024, 22:16

Итальянцы Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы-2024 в танцах на льду

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ФОТО: DANIEL MIHAILESCU | Scanpix

13 января завершились соревнования между дуэтами танцев на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу одержала дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они набрали 214.38 баллов

Вторые — Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании в сумме они набрали 210.82 балла. Третье место — у литовцев Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса, набравших 203,37 балла.

От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали ритм-танец, получили 61.38 балла, заняли 18-е место и прошли в произвольную программу! А вот сегодня прокат немного не задался. Танцоры допустили несколько ошибок, получили 83.36 балла за прокат (в сумме за два проката - 144.74 балла). И заняли итоговое 20-е место.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Танцы на льду

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 214,38

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,82

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 203,37

4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 197,17

5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 192,15

6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 192,08

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 191,55

8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 189,46

9. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 182,33

10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 179,71

11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 178,78

12. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 170,98

13. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия) – 168,19

14. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина) – 163,64

15. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 163,09

16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 154,85

17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 154,75

18. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 153,58

19. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 147,67

20. Солен Мазенг – Марко Гайдаенко (Эстония) – 144,74

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