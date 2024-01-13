Итальянцы Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы-2024 в танцах на льду(6)
13 января завершились соревнования между дуэтами танцев на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу одержала дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они набрали 214.38 баллов
Вторые — Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании в сумме они набрали 210.82 балла. Третье место — у литовцев Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса, набравших 203,37 балла.
От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали ритм-танец, получили 61.38 балла, заняли 18-е место и прошли в произвольную программу! А вот сегодня прокат немного не задался. Танцоры допустили несколько ошибок, получили 83.36 балла за прокат (в сумме за два проката - 144.74 балла). И заняли итоговое 20-е место.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Танцы на льду
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 214,38
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,82
3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 203,37
4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 197,17
5. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 192,15
6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 192,08
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 191,55
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 189,46
9. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 182,33
10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 179,71
11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 178,78
12. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 170,98
13. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия) – 168,19
14. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина) – 163,64
15. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 163,09
16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 154,85
17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 154,75
18. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 153,58
19. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 147,67
20. Солен Мазенг – Марко Гайдаенко (Эстония) – 144,74
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