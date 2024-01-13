ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (689-й день) | В Украине продолжаются обстрелы. Московского священника, выступающего против войны, лишили сана
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
По меньшей мере семь мирных жителей получили ранения за прошедшие сутки войны России против Украины
От обстрелов Берислава 71-летняя женщина попала под завалы, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Спасатели извлекли женщину, врачи оказали ей всю медицинскую помощь, отмечает он.
Еще один мужчина ранен в Веселом Херсонской области, заявили в областной администрации. Также в ведомстве сообщают о пострадавшем в Садовом и пострадавшей в Днепровском.
Губернатор Белгородской области Гладков в своем телеграм-канале написал, что атаковано село Мокрая Орловка в Грайворонском районе. По его сведениям, пострадал один местный житель.
Власти самопровозглашенной ДНР заявили о двух пострадавших в Донецке — мужчине 1969-го и женщине 1965-го года рождения.
В Краснодарском крае в поле нашли похожий на ракету объект. Власти заявили, что это „фрагменты неустановленного устройства“
В Павловском районе Краснодарского края обнаружили фрагменты „неустановленного устройства“. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Местные власти перекрыли движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская. Глава района Роман Парахин заявил, что на месте падения обломков нет разрушений, там проводятся „специальные мероприятия“.
Фотографии объекта, похожего на ракету, опубликовали РИА Новости и телеграм-канал „Осторожно, новости“. Местные жители в разговоре с каналом предположили, что падение объекта произошло в поле ночью 13 января.
В Белгороде установят железобетонные укрытия в местах скопления людей
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 13 января вместе с региональным управлением Росгвардии провел испытание таких конструкций. По его словам, такие модули использует Минобороны для защиты личного состава.
„Наша цель — создать дополнительные укрытия в местах скопления жителей, например, на остановочных комплексах. В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями“, — заявил Гладков.
Он добавил, что во время испытаний саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с этими конструкциями, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливали город 30 декабря.
„Испытания показали, что <…> данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились“, — заключил Гладков.
Ранее белгородские власти укрепили некоторые автобусные остановки города мешками с песком и бетонными блоками. Так они надеются защитить жителей от украинских обстрелов.
Церковный суд лишил сана московского священника Алексея Уминского
Епархиальный суд Москвы лишил сана бывшего настоятеля московского храма Троицы в Хохлах Алексея Уминского. Такое решение было принято на заседании церковного суда в субботу, 13 января. Об этом сообщает „Новая газета“.
Теперь это решение должен утвердить патриарх Кирилл.
Источник: Meduza
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