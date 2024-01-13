ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (689-й день) | В Украине продолжаются обстрелы. Московского священника, выступающего против войны, лишили сана

По меньшей мере семь мирных жителей получили ранения за прошедшие сутки войны России против Украины

От обстрелов Берислава 71-летняя женщина попала под завалы, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Спасатели извлекли женщину, врачи оказали ей всю медицинскую помощь, отмечает он.

Еще один мужчина ранен в Веселом Херсонской области, заявили в областной администрации. Также в ведомстве сообщают о пострадавшем в Садовом и пострадавшей в Днепровском.

Губернатор Белгородской области Гладков в своем телеграм-канале написал , что атаковано село Мокрая Орловка в Грайворонском районе. По его сведениям, пострадал один местный житель.

Власти самопровозглашенной ДНР заявили о двух пострадавших в Донецке — мужчине 1969-го и женщине 1965-го года рождения.

В Краснодарском крае в поле нашли похожий на ракету объект. Власти заявили, что это „фрагменты неустановленного устройства“

В Павловском районе Краснодарского края обнаружили фрагменты „неустановленного устройства“. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Местные власти перекрыли движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская. Глава района Роман Парахин заявил, что на месте падения обломков нет разрушений, там проводятся „специальные мероприятия“.

Фотографии объекта, похожего на ракету, опубликовали РИА Новости и телеграм-канал „Осторожно, новости“. Местные жители в разговоре с каналом предположили, что падение объекта произошло в поле ночью 13 января.

В Белгороде установят железобетонные укрытия в местах скопления людей

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил , что 13 января вместе с региональным управлением Росгвардии провел испытание таких конструкций. По его словам, такие модули использует Минобороны для защиты личного состава.

„Наша цель — создать дополнительные укрытия в местах скопления жителей, например, на остановочных комплексах. В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями“, — заявил Гладков.