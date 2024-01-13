Лангербаур: Увожу из Каунаса только приятные воспоминания

„Если честно, я довольна тем, как для меня сложился этот чемпионат Европы. Жалко, что в произвольной было обидное падение - но в целом, я прокатом довольна. Тренер тоже похвалила, а это всегда приятно. Это был первый турнир такого уровня для меня, я рада, что смогла собраться. Было очень приятно выступать на такой большой арене - непривычно, но очень здорово. Чувствовать поддержку публики - бесценно. Увожу из Каунаса только приятные воспоминания.

Праздновала ли вчера первую эстонскую медаль в фигурном катании?

Очень хотела, но надо было рано ложиться спать - сегодня была утренняя тренировка, да и перед прокатом нельзя нарушать режим.

Что впереди?

Это последний сезон, когда я могу соревноваться и по юниорам, и по взрослым. Так что поеду на юниорский чемпионат мира, а там посмотрим. Решать не мне.

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