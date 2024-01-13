ФОТО | За Селевко приехали болеть даже из Японии. Мама Александра об исторической медали: на глаза навернулись слезы

Александр Селевко отлично откатал обе программы, установив личные рекорды и в короткой программе - 90.05 балла и в произвольной - 166,94. По сумме двух программ (256,99) Селевко завоевал серебро.

До этого его лучшим результатом на ЧЕ было 16-е место (в 2020 году), на чемпионатах мира – также 16-е место (в 2021-м).

Ранее никому из эстонских фигуристов не удавалось получить медаль на титульных соревнованиях среди взрослых.

„Мы особо не настраиваем ребят перед выступлениями, всегда кажется, что нет правильных слов. Мы не встречаемся с ними до старта, всегда болеем с трибун. Ребята приходят потом сами, как освобождаются. Мы волнуемся, переживаем, а это передается. Саша и так переживает. Мы не мешаем, терпеливо ждем“, - ответила Галина Селевко на вопрос о том, какие были сказаны слова ее сыну перед выходом на лед.

„До выступления мы загрузили себя на день, чтобы отключить мысли. Встретили рассвет, сходили в музей, покатались на фуникулере. А перед выходом Саши на лед уже думали „пусть все получится, что умеет, то и сделает“. О месте не думали совсем. Малая бронзовая медаль - было уже очень здорово“, - добавила Галина.

У Александра Селевко была мощная группа поддержки. Помимо телезрителей, на трибунах за него искренне болели папа, мама и брат, которые стараются ездить на все соревнования вместе.

В Каунас даже приехала болельщица из Японии, которая нарисовала специальные плакаты.

„Эти баннеры сделала для ребят японская болельщица. Она приехала болеть за ребят. Японские болельщики учат нас, как нужно поддерживать и болеть за фигуристов. Спасибо им за это“, - рассказала мама братьев Селевко.

„Благодаря японским фанатам, у нас был шикарный баннер, флаги мы возим тоже. В этот раз постарались билеты купить рядом, болели очень сильно, держали кулаки за каждый прыжок.