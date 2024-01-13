ФОТО | За Селевко приехали болеть даже из Японии. Мама Александра об исторической медали: на глаза навернулись слезы
На чемпионате Европы 2024 года по фигурному катанию, который проходит в литовском Каунасе, представитель Эстонии Александр Селевко в пятницу продемонстрировал невероятный прокат и принес Эстонии историческую медаль ЧЕ - 2024. В следующем году в ЧЕ смогут принять участие два представителя Эстонии.
Александр Селевко отлично откатал обе программы, установив личные рекорды и в короткой программе - 90.05 балла и в произвольной - 166,94. По сумме двух программ (256,99) Селевко завоевал серебро.
До этого его лучшим результатом на ЧЕ было 16-е место (в 2020 году), на чемпионатах мира – также 16-е место (в 2021-м).
Ранее никому из эстонских фигуристов не удавалось получить медаль на титульных соревнованиях среди взрослых.
„Мы особо не настраиваем ребят перед выступлениями, всегда кажется, что нет правильных слов. Мы не встречаемся с ними до старта, всегда болеем с трибун. Ребята приходят потом сами, как освобождаются. Мы волнуемся, переживаем, а это передается. Саша и так переживает. Мы не мешаем, терпеливо ждем“, - ответила Галина Селевко на вопрос о том, какие были сказаны слова ее сыну перед выходом на лед.
„До выступления мы загрузили себя на день, чтобы отключить мысли. Встретили рассвет, сходили в музей, покатались на фуникулере. А перед выходом Саши на лед уже думали „пусть все получится, что умеет, то и сделает“. О месте не думали совсем. Малая бронзовая медаль - было уже очень здорово“, - добавила Галина.
У Александра Селевко была мощная группа поддержки. Помимо телезрителей, на трибунах за него искренне болели папа, мама и брат, которые стараются ездить на все соревнования вместе.
В Каунас даже приехала болельщица из Японии, которая нарисовала специальные плакаты.
„Эти баннеры сделала для ребят японская болельщица. Она приехала болеть за ребят. Японские болельщики учат нас, как нужно поддерживать и болеть за фигуристов. Спасибо им за это“, - рассказала мама братьев Селевко.
„Благодаря японским фанатам, у нас был шикарный баннер, флаги мы возим тоже. В этот раз постарались билеты купить рядом, болели очень сильно, держали кулаки за каждый прыжок.
После проката - буря эмоций. Для нас было важно, чтобы он откатал все, что у него стоит в программе, чисто, о месте мы не думали совсем. Ни до поездки, ни после. Все ребята, которые попали в произвольную программу, очень достойные. В последней разминке были сильные именитые спортсмены. Лед скользкий, и никогда не знаешь, как будет. Мы стараемся, по возможности, ездить с ребятами, чтобы быть рядом с ними и когда ничего не получается, и когда все выходит замечательно.
А когда узнали, что он завоевал даже не бронзу, а серебро, то первое, о чем подумали: „не может быть!“ а второе - „хорошо, что он никого не слушал, а шел маленькими шагами к своей цели“. Подарил нереальные эмоции не только нам - родителям, но и всей стране.
Когда стало известно, что он завоевал серебро, то члены семьи плакали. Я нет, была просто огромная радость. А когда уже Саша шел к нам и я увидела, сколько людей за него болели, переживали, поздравляли, вот тогда плакали все мы - вместе с Сашей“, - поделилась эмоциями мама серебряного призера чемпионата Европы 2024.
В фигурном катании необыкновенные болельщики, которые болеют за фигуристов, поддерживают фигуристов из разных стран, находят правильные слова поддержки, даже не при самых удачных прокатах. Они общаются между собой.
„Есть удивительный человек из Словакии, он неофициальный главный болельщик всей нашей эстонской сборной. Его любовь к фигурному катанию восхищает, из Венгрии девушка, которая тоже всегда поддерживает фигуристов и болеет, из Франции писали: „мы купили флаг Эстонии и тоже будем болеть“. Японские болельщики - это вообще особое явление в мире фигурного катания. И было много болельщиков из Эстонии. Большое спасибо, каждому, кто смотрел, болел, писал, поддерживал. Эта поддержка очень чувствовалась и мы знали, что мы не одни“, - сказала в заключении Галина.