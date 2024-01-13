ВСУ заявили, что ночью сбили восемь российских ракет. Еще 20 ракет и дронов „не достигли своих целей“
Российские войска ночью и утром 13 января атаковали Украину ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что армия РФ использовала 40 „средств воздушного нападения“: крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотники, пишет meduza.io
По данным ВСУ, российские войска выпустили, в частности, три дрона „Шахед“, семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400, шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 „Кинжал“, до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, шесть крылатых ракет Х-22.
Украинские войска утверждают, что сбили семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
„Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы“, — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Воздушные силы Украины начиная с полшестого утра по местному времени (6:30 мск) сообщали об атаках „Кинжалами“ и крылатыми ракетами. Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщали о взрывах в Кропивницком, Кременчуге, Днепре, Чернигове, Сумах, Ивано-Франковске. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Местные власти сообщали о работе ПВО в Ровенской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Сумской областях. В Сумской области удар пришелся по городу Шостка, пострадала женщина.
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