ВСУ заявили, что ночью сбили восемь российских ракет. Еще 20 ракет и дронов „не достигли своих целей“

По данным ВСУ, российские войска выпустили, в частности, три дрона „Шахед“, семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400, шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 „Кинжал“, до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, шесть крылатых ракет Х-22.

Украинские войска утверждают, что сбили семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

„Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы“, — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы Украины начиная с полшестого утра по местному времени (6:30 мск) сообщали об атаках „Кинжалами“ и крылатыми ракетами. Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщали о взрывах в Кропивницком, Кременчуге, Днепре, Чернигове, Сумах, Ивано-Франковске. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Местные власти сообщали о работе ПВО в Ровенской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Сумской областях. В Сумской области удар пришелся по городу Шостка, пострадала женщина.

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