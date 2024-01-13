Метели, новая волна холодов - какие еще сюрпризы приготовила нам погода на выходные и следующую неделю?

По данным Агентства по охране окружающей среды, в субботу зона высокого давления отодвинется и новая область низкого давления достигнет побережья Швеции, а по ее краю снежные облака дойдут до островов и западной окраины Швеции. Из-за усиления южных и юго-восточных ветров ожидаются метели. Температура воздуха на западной окраине Эстонии -5...-9°С, на большей части материковой Эстонии - -10...-14°С.

В воскресенье над Латвией расположится область низкого давления, пройдет небольшой снег, особенно на островах и в южной Эстонии. Ночью также ожидается метель, ветер сильный, дует с юга и юго-востока, днем ​​ветер ослабеет. Температура воздуха ночью -3..-9°С на островах, -10..-15 на материке, иногда до -18°С, днем ​​повысится до -5..-10°С в Западной Эстонии, на восточной окраине Эстонии она остается на градус-два ниже -10°C.

Что принесет новая неделя?

В понедельник над странами Балтии сохранится область низкого давления. Временами пройдет снег. Ветер будет дуть с юга, днем ​​повернет на север и усилится, особенно в прибрежных районах Западной Эстонии. Температура воздуха -5..-10, ночью в восточных уездах до -13°С.

Во вторник низкое давление отойдет в сторону России, после чего на фоне повышения атмосферного давления кое-где нас ждут небольшие снегопады. Ветер повернет на запад, сильные порывы в течение дня утихнут. Температура воздуха в начале ночи -7...-12°С, утром опустится до -10...-15°С, во внутренних районах материка на два-три градуса ниже, днем в Западной Эстонии поднимется до -5..-10°C, на востоке - на несколько градусов ниже -10°C.