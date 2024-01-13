Метели, новая волна холодов - какие еще сюрпризы приготовила нам погода на выходные и следующую неделю?(2)
На этих выходных вернется более прохладная температура, ожидается еще больше снега, а также сильный южный и юго-восточный ветер. Новая неделя продолжится в том же ритме.
По данным Агентства по охране окружающей среды, в субботу зона высокого давления отодвинется и новая область низкого давления достигнет побережья Швеции, а по ее краю снежные облака дойдут до островов и западной окраины Швеции. Из-за усиления южных и юго-восточных ветров ожидаются метели. Температура воздуха на западной окраине Эстонии -5...-9°С, на большей части материковой Эстонии - -10...-14°С.
В воскресенье над Латвией расположится область низкого давления, пройдет небольшой снег, особенно на островах и в южной Эстонии. Ночью также ожидается метель, ветер сильный, дует с юга и юго-востока, днем ветер ослабеет. Температура воздуха ночью -3..-9°С на островах, -10..-15 на материке, иногда до -18°С, днем повысится до -5..-10°С в Западной Эстонии, на восточной окраине Эстонии она остается на градус-два ниже -10°C.
Что принесет новая неделя?
В понедельник над странами Балтии сохранится область низкого давления. Временами пройдет снег. Ветер будет дуть с юга, днем повернет на север и усилится, особенно в прибрежных районах Западной Эстонии. Температура воздуха -5..-10, ночью в восточных уездах до -13°С.
Во вторник низкое давление отойдет в сторону России, после чего на фоне повышения атмосферного давления кое-где нас ждут небольшие снегопады. Ветер повернет на запад, сильные порывы в течение дня утихнут. Температура воздуха в начале ночи -7...-12°С, утром опустится до -10...-15°С, во внутренних районах материка на два-три градуса ниже, днем в Западной Эстонии поднимется до -5..-10°C, на востоке - на несколько градусов ниже -10°C.
В среду новое пониженное давление достигнет воздушного пространства Балтийского моря, которое может стать активным и вновь усилить южные и юго-восточные ветры. Ночью местами выпадет небольшой снег, утром осадки станут более обильными, а днем еще усилятся. Температура воздуха в начале ночи около -15°С, на севере близка к -20°С, на островах и в Южной Эстонии может быть пограничной -10°С, на побережье стабильно выше -10°С, днем поднимется до -2..-7°С, на побережье островов до 0°С.