Ляэнеметс: увеличение объемов возобновляемой энергии привлечет в Эстонию рабочие места

Электроэнергия, стоимость которой в Эстонии вдвое выше, чем в Скандинавии, ставит под удар конкурентоспособность местных предприятий на зарубежных рынках. Дефицит недорогой, экологичной и всегда доступной энергии всё больше отпугивает и иностранных инвесторов, что мешает созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест.

“Наша цель – увеличить до пяти раз сегодняшние объемы возобновляемой энергии, чтобы покрыть все потребности Эстонии и прогнозируемый рост электропотребления. Сейчас доля зеленой энергии в производстве электричества по-прежнему меньше 40%. Эти объемы нужно многократно увеличить. Обеспечив в достаточных объемах доступность чистой энергии, мы привлечем в экономику Эстонии инвестиции более чем на 3 миллиарда евро и создадим в сфере энергоинтенсивной промышленности более 2 тысяч рабочих мест с высокой зарплатой“, – сказал Ляэнеметс.

По его словам, чем быстрее Эстония сможет наращивать объемы производства электроэнергии, а также создавать станции по хранению энергии, управляемые мощности и работающие на газе станции, тем более значительным будет преимущество эстонских предприятий на зарубежных рынках, тем легче государству будет привлекать сюда промышленные энергоинтенсивные компании.

“Для поддержки конкурентоспособности предприятий мы предложили отменить плату за возобновляемую энергию, поскольку дотацию на возобновляемую энергию производителям можно платить за счет средств CO2. Мы договорились об этом и в рамках бюджетной стратегии государства“, – отметил Ляэнеметс.

Для социал-демократов также важно изменить формулу доходной базы местных самоуправлений для выделения 60 миллионов евро на поддержку регионального развития и местных самоуправлений. Эта модель финансирования учитывает количество рабочих мест в местном самоуправлении и стимулирует волости и города развивать предпринимательский сектор.