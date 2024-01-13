На Тайване выбирают президента. Многие уверены, что от результатов голосования зависит то, решится ли Китай начать войну

Тайваньские партии к консенсусу относятся по-разному. Гоминьдан его признает , ДПП — нет. Именно поэтому, когда с 2000-го по 2008 годы президентом Тайваня был представитель ДПП Чэнь Шуйбянь политические контакты с Пекином были и вовсе заморожены. Впрочем, его сменил представитель Гоминьдана Ма Инцзю, всячески выступавший за улучшение отношений и экономическое сотрудничество с КНР. Именно при нем состоялась пока единственная в истории встреча глав Тайваня и КНР.

С тех пор у власти поочередно оказываются представители именно этих двух партий. В зависимости от того, какая именно партия выиграла последние выборы, корректируется и курс Тайваня. Главное противоречие между партиями — толкование так называемого „консенсуса 1992 года“. По нему , „оба берега Тайваньского пролива должны придерживаться принципа одного Китая“. Правда, стороны так и не определили, кто именно представляет этот единый Китай — КНР или КР.

Постепенная демократизация началась только после его смерти в 1975 году — и то далеко не сразу. Но постепенно военное положение отменили, запреты сняли и в 1996-м на Тайване прошли первые всеобщие выборы президента. Их снова выиграл кандидат от партии Гоминьдан Ли Дэнхуэй. Набрав 54% голосов, он обошел кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) — гораздо более либеральной, чем консервативный Гоминьдан.

Первые 25 лет Тайванем (официально он стал именоваться Китайской республикой или КР; именно это название Китай носил после падения монархии) правил один человек — Чан Кайши, военный и политический лидер Гоминьдана. Остров находился на военном положении, создание новых политических партий и СМИ было запрещено. Все решал Чан Кайши.

Спустя 15 лет началась гражданская война между представителями Гоминьдана и китайскими коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Она (с перерывами) длилась больше 20 лет и закончилась бегством гоминьдановцев на Тайвань в 1949-м. Остров они провозгласили местом „временного пребывания центрального правительства Китая“, а на материке установилась власть маоистов, объявивших о создании Китайской народной республики (КНР).

В 1912 году в Китае произошла революция. Императора Пу И свергли, страна превратилась в республику, ее первым президентом стал Сунь Ятсен — один из основателей антимонархической партии Гоминьдан.

Отношения снова обострились в 2016 году, когда Тайвань возглавила Цай Инвэнь из ДПП — первая женщина на этой должности. На ее второй срок пришелся самый серьезный кризис в отношениях с Пекином за последние десятилетия. В августе 2022-го остров посетила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. КНР этот визит восприняла однозначно: Китай предупредил, что „играющие с огнем непременно сожгут самих себя“ и провел масштабные учения, в том числе боевые стрельбы. С тех пор слухи о возможном вторжении Китая появляются все чаще.

На выборах — три кандидата. Один из них уверен, что в субботу тайваньцы будут выбирать между миром и войной

Президент — ключевая фигура тайваньской политической системы, глава государства и главнокомандующий. Избирают президента (и идущего с ним в паре вице-президента) прямым голосованием в один тур, для победы нужно набрать большинство голосов.

На нынешних выборах кандидатов трое. И, если верить предвыборной риторике, ни один из них не собирается радикально реформировать отношения с Пекином (в какую бы то ни было сторону).

От правящей ДПП выдвинулся нынешний вице-президент и лидер партии Лай Циндэ (в одном из предвыборных роликов действующий президент Цай Инвэнь передает ему руль автомобилем со словами „веди лучше меня“). В 2017-м Лай Циндэ называл себя „прагматичным борцом за тайваньскую независимость“, однако спустя шесть лет заявил, что не видит необходимости в формальном объявлении независимости от Китая, ведь „Тайвань уже является суверенной, независимой страной под названием Китайская Республика“. „Это не часть КНР. КР и КНР не подчиняются друг другу. Нет необходимости провозглашать независимость“, — добавил он.