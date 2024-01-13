На Тайване выбирают президента. Многие уверены, что от результатов голосования зависит то, решится ли Китай начать войну
13 января на Тайване проходят президентские выборы. Один из основных кандидатов очень коротко сформулировал значимость голосования: по его оценке, от исхода выборов напрямую зависит, решится ли Китай на полномасштабное вторжение. Если вооруженный конфликт все-таки начнется, это будет стоить человечеству до 10% мирового ВВП. О том, реален ли такой сценарий, по просьбе „Медузы“ рассказывает китаист Алексей Чигадаев.
Абсолютно ничего не знаете о тайваньской политике? Пересказываем последние 100 лет в нескольких абзацах
В 1912 году в Китае произошла революция. Императора Пу И свергли, страна превратилась в республику, ее первым президентом стал Сунь Ятсен — один из основателей антимонархической партии Гоминьдан.
Спустя 15 лет началась гражданская война между представителями Гоминьдана и китайскими коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Она (с перерывами) длилась больше 20 лет и закончилась бегством гоминьдановцев на Тайвань в 1949-м. Остров они провозгласили местом „временного пребывания центрального правительства Китая“, а на материке установилась власть маоистов, объявивших о создании Китайской народной республики (КНР).
Первые 25 лет Тайванем (официально он стал именоваться Китайской республикой или КР; именно это название Китай носил после падения монархии) правил один человек — Чан Кайши, военный и политический лидер Гоминьдана. Остров находился на военном положении, создание новых политических партий и СМИ было запрещено. Все решал Чан Кайши.
Постепенная демократизация началась только после его смерти в 1975 году — и то далеко не сразу. Но постепенно военное положение отменили, запреты сняли и в 1996-м на Тайване прошли первые всеобщие выборы президента. Их снова выиграл кандидат от партии Гоминьдан Ли Дэнхуэй. Набрав 54% голосов, он обошел кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) — гораздо более либеральной, чем консервативный Гоминьдан.
С тех пор у власти поочередно оказываются представители именно этих двух партий. В зависимости от того, какая именно партия выиграла последние выборы, корректируется и курс Тайваня. Главное противоречие между партиями — толкование так называемого „консенсуса 1992 года“. По нему, „оба берега Тайваньского пролива должны придерживаться принципа одного Китая“. Правда, стороны так и не определили, кто именно представляет этот единый Китай — КНР или КР.
Тайваньские партии к консенсусу относятся по-разному. Гоминьдан его признает, ДПП — нет. Именно поэтому, когда с 2000-го по 2008 годы президентом Тайваня был представитель ДПП Чэнь Шуйбянь политические контакты с Пекином были и вовсе заморожены. Впрочем, его сменил представитель Гоминьдана Ма Инцзю, всячески выступавший за улучшение отношений и экономическое сотрудничество с КНР. Именно при нем состоялась пока единственная в истории встреча глав Тайваня и КНР.
Отношения снова обострились в 2016 году, когда Тайвань возглавила Цай Инвэнь из ДПП — первая женщина на этой должности. На ее второй срок пришелся самый серьезный кризис в отношениях с Пекином за последние десятилетия. В августе 2022-го остров посетила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. КНР этот визит восприняла однозначно: Китай предупредил, что „играющие с огнем непременно сожгут самих себя“ и провел масштабные учения, в том числе боевые стрельбы. С тех пор слухи о возможном вторжении Китая появляются все чаще.
На выборах — три кандидата. Один из них уверен, что в субботу тайваньцы будут выбирать между миром и войной
Президент — ключевая фигура тайваньской политической системы, глава государства и главнокомандующий. Избирают президента (и идущего с ним в паре вице-президента) прямым голосованием в один тур, для победы нужно набрать большинство голосов.
На нынешних выборах кандидатов трое. И, если верить предвыборной риторике, ни один из них не собирается радикально реформировать отношения с Пекином (в какую бы то ни было сторону).
От правящей ДПП выдвинулся нынешний вице-президент и лидер партии Лай Циндэ (в одном из предвыборных роликов действующий президент Цай Инвэнь передает ему руль автомобилем со словами „веди лучше меня“). В 2017-м Лай Циндэ называл себя „прагматичным борцом за тайваньскую независимость“, однако спустя шесть лет заявил, что не видит необходимости в формальном объявлении независимости от Китая, ведь „Тайвань уже является суверенной, независимой страной под названием Китайская Республика“. „Это не часть КНР. КР и КНР не подчиняются друг другу. Нет необходимости провозглашать независимость“, — добавил он.
64-летний Лай Циндэ планирует сохранять сохранять статус-кво в отношениях с Пекином, но при этом „укреплять военный потенциал“ Тайваня до тех пор пока „Китай не откажется от применения силы“. Он также рассчитывает, что Пекин будет более осторожен, если стран, которые признают то, что Тайвань не является частью КНР, будет больше. Сейчас таких государств 13 и в последние годы их число сокращается из-за давления КНР.
В паре с Лаем (в качестве кандидата на должность вице-президента) идет Сяо Мэйцинь, которая с июня 2020-го занимала должность главы Тайбэйского экономического и культурного представительства в США — де-факто посольства КР в США. Выбор ее кандидатуры на пост рассматривается как стремление укрепить отношения с США — и опять же подать сигнал Пекину.
От Гоминьдана (а партия хоть и проиграла последние парламентские выборы, но контролирует большинство местных органов по всему острову) баллотируется 66-летний Хоу Юи — мэр Нового Тайбэя. Это специфическое муниципальное образование, которое окружает столичный Тайбэй. Если считать Новый Тайбэй отдельным городом, то он самый населенный на Тайване — в нем живет больше четырех миллионов человек.
Во время кампании Хоу говорил, что 13 января тайваньцы придут на выборы между миром и войной. Он уверен, что предотвратить полномасштабное вторжение может только более активное дипломатическое и экономическое взаимодействие с Пекином (например, в туризме) — и собирается развивать его.
Еще один кандидат — 64-летний Кэ Вэньчжэ, бывший мэр Тайбэя, представляющий популистскую партию народа Тайваня (создана в 2019 году). Кэ настаивает на пересмотре „консенсуса 1992 года“ и критикует позицию обоих оппонентов. Гоминьдан ему не нравится за „излишнюю мягкость“ в диалоге с КНР, а ДПП — за „радикализм“. Он уверен, что в случае победы сможет найти что-то среднее между этими вариантами.
Кто победит на выборах 13 января — не ясно. По местным законам, публиковать опросы общественного мнения в течение 10 дней до выборов нельзя. Согласно опросам на 3 января, кандидата от ДПП Лай Циндэ поддерживали около 36% респондентов, Хоу Юи — 31%, а Кэ Вэньчжэ — 24%.
А вот что об этом думают в Пекине
Абсолютно все руководители КНР открыто декларировали цель вернуть Тайвань под контроль Пекина — так или иначе. Кто-то призывал к мирным переговорам, другие — бомбили небольшие острова, подконтрольные Тайбэю.
Наконец, в 1984-м тогдашний лидер КНР Дэн Сяопин сформулировал принцип „одна страна, две системы“. По нему, на материковой части сохраняется социализм (в его китайской интерпретации), а на некоторых других территориях (например, Тайване) — капитализм. Однако с 2012 года, когда к власти пришел Си Цзиньпин, Пекин ведет себя все более агрессивно. Си не раз публично допускал применение военной силы — а сама китайская армия всячески демонстрирует свою готовность к вторжению. По данным властей Тайваня, в 2022 году китайские самолеты почти вдвое чаще стали летать в опознавательной зоне ПВО острова. Общее число дней, когда в этой зоне были замечены самолеты КНР, выросло с 240 в 2021 году до 268 в 2022-м.
В последнем новогоднем обращении Си Цзиньпин говорил именно о Тайване: „Воссоединение нашего Отечества — это неудержимая историческая тенденция. Китайские сыны и дочери по обе стороны Тайваньского пролива обязаны сплотиться воедино ради славной миссии — великого возрождения нации“.