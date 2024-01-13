СЕЙЧАС | ЧЕ по фигурному катанию: Лангербаур открыла произвольные прокаты женщин(9)
13 января на чемпионате Европы у фигуристов последний соревновательный день - будут разыграны два комплекта медалей - среди женщин-одиночниц и танцевальных дуэтов.
Натали Лангербаур откатала произвольную программу под очень нежную композицию Je t’aime Лары Фабиан. Эстонская фигуристка получила 100.96 баллов за произвольную программу и по сумме двух программ набрала 155,32 баллов.
До соревнований:
Первыми на лед выйдут девушки. После короткой программы лидирующая позиция у представительницы Бельгии Луны Хендрикс. На второй строчке расположилась Нина Пинзарроне из Бельгии. Чемпионка Европы 2023 года - грузинская фигуристка Анастасия Губанова заняла третье место.
Представляющая Эстонию Кристина Лисовская в короткой программе допустила ошибку на первом прыжке и за прокат набрала 47,94 балла. Кристина не прошла в произвольную программу и завершает выступление на чемпионате Европы на итоговом 27 месте.
Дебютантка турнира такого уровня - тренирующаяся у Ирины Кононовой Натали Лангербаур отлично справилась со своей задачей. Спортсменка получила за свой прокат 54.36 балла, заняла промежуточное 19-е место и гарантировала себе участие в произвольной программе. Натали выйдет самой первой из 24 участниц на лед.
Женщины, Произвольная программа, начало в 13:00
Первая разминка
1. Натали Лангербаур (Эстония) (13:07)
2. Барбора Вранкова (Чехия)
3. Джейд Ховин (Бельгия)
4. Алина Урушадзе (Грузия)
5. Кристина Исаев (Германия)
6. Софья Степченко (Латвия)
Вторая разминка
7. Мария Сенюк (Израиль)
8. Йозефин Тальегард (Швеция)
9. Эмми Пелтонен (Финляндия)
10. Александра Головкина (Литва)
11. Нина Пови (Великобритания)
12. Лара Наки Гутманн (Италия)
Третья разминка
13. Анастасия Гожва (Украина)
14. Юлия Саутер (Румыния)
15. Александра Фейгин (Болгария)
16. Кимми Репонд (Швейцария)
17. Нелла Пелконен (Финляндия)
18. Сарина Йоос (Италия)
Четвертая разминка
19. Ливия Кайзер (Швейцария)
20. Лорин Шильд (Франция)
21. Ольга Микутина (Австрия)
22. Луна Хендрикс (Бельгия)
23. Анастасия Губанова (Грузия)
24. Нина Пинзарроне (Бельгия)
А в 18:30 на чемпионате Европы в Каунасе дуэты представят произвольные танцы.
Больше всего баллов от судей за свой ритм-танец получили действующие чемпионы Европы - пара фигуристов из Италии — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — 86.80 баллов. Вторыми стали Лила Фир и Льюис Гибсон, представляющие Великобританию с результатом 85.20. Третье место у пары из Франции — Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо — 78.47.
От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали свою программу, получили 61.38 балла, заняли 18-е место и прошли в произвольную программу!
Танцы на льду. Произвольный танец.
Первая разминка
1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
3. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
4. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
5. Солен Мазенг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) 19:08
Вторая разминка
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)
9. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина)
10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Третья разминка
11. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
12. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
14. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Четвертая разминка
16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
17. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
18. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
19. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
20. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
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