Чемпионкой Европы стала Луна Хендрикс! Лангербаур отлично провела свой дебютный чемпионат

Второй стала представляющая Грузию Анастасия Губанова — 206.52. Бронза у бельгийки Нины Пензаррон — 194.72

Представляющая Эстонию Натали Лангербаур откатала произвольную программу под очень нежную композицию Je t’aime Лары Фабиан. Эстонская фигуристка получила 100.96 баллов за произвольную программу и по сумме двух программ набрала 155,32 баллов. У Натали - 14-е место чемпионата.

„Если честно, я довольна тем, как для меня сложился этот чемпионат Европы. Жалко, что в произвольной было обидное падение - но в целом, я прокатом довольна. Тренер тоже похвалила, а это всегда приятно. Это был первый турнир такого уровня для меня, я рада, что смогла собраться. Было очень приятно выступать на такой большой арене - непривычно, но очень здорово. Чувствовать поддержку публики - бесценно. Увожу из Каунаса только приятные воспоминания“, - сказала Натали сразу после проката.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва. Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 213,25

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 206,52

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 202,29

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 194,72

5. Лорин Шильд (Франция) – 183,86

6. Сарина Йоос (Италия) – 180,83

7. Кимми Репонд (Швейцария) – 180,82

8. Ольга Микутина (Австрия) – 173,46

9. Юлия Саутер (Румыния) – 168,40

10. Лара Наки Гутманн (Италия) – 166,01

11. Йозефин Тальегард (Швеция) – 165,03

12. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 164,74

13. Софья Степченко (Латвия) – 157,69

14. Натали Лангербаур (Эстония) – 155,32

15. Кристина Исаев (Германия) – 155,28

17. Александра Головкина (Литва) – 155,16

18. Нина Пови (Великобритания) – 154,05

19. Александра Фейгин (Болгария) – 153,04

20. Мария Сенюк (Израиль) – 152,95

21. Анастасия Гожва (Украина) – 151,50

22. Нелла Пелконен (Финляндия) – 150,01

23. Алина Урушадзе (Грузия) – 140,66

24. Джейд Ховин (Бельгия) – 140,38

25. Барбора Вранкова (Чехия) – 116,90

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