Мать Мбаппе рассказала, что получает 30% доходов сына

„Сказала ему: „Не делаю ничего ниже 30%. В противном случае уйду на пенсию и поеду отдыхать на Мальдивы, но не буду работать на тебя“. Сначала сказала, что мы будем работать 50 на 50, но мы посовещались и сошлись на 30%“, — сказала Ламари, слова которой приводит Le Parisien.

Эти деньги идут в компанию „Вдохновленные Килианом Мбаппе“ (Inspired by Kylian Mbappе). Она была создана в 2020 году и помогает почти 100 молодым людям осуществить свою профессиональную мечту.По словам Ламари, у нее нет никаких сомнений по поводу последнего крупного контракта сына. В 2022-м Мбаппе продлил соглашение с ПСЖ, получив подписной бонус в размере €300 млн и зарплату €100 млн в год.

„Нет никакого чувства вины. Если бы мы могли взять €10 млрд, мы бы взяли их, потому что так работает система“, — сказала Ламари.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, в нынешнем сезоне в 24 матчах форвард забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в €180 млн.

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