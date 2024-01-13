Горнолыжника эвакуировали на вертолете после падения на этапе Кубка мира

32-летний Пентюро упал в конце трассы из-за неудачного приземления в прыжке во время соревнований в супергиганте. Состязания были прерваны на полчаса для эвакуации пострадавшего на вертолете.Он был доставлен в больницу Интерлакена, где во второй половине дня прошел МРТ. Спортсмену был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сезон для него окончен, сообщает РБК.

На счету Пентюро серебро Олимпиады-2018 в комбинации, бронзовые награды Игр-2018 и 2014 в гигантском слаломе. Француз является трехкратным чемпионом мира, в 2021-м он выиграл Кубок мира в общем зачете.

Победу в Венгене в итоге одержал Сиприен Сарразен. Причем он стал первым с 2014 года французским победителем этапа Кубка мира в супергиганте после Пентюро.

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