Бывшая эстонская фигуристка надеется, что медаль Селевко привлечет в спорт молодое поколение

Это было просто шикарно! Я от всей души поздравляю весь тренерский штаб Александра с серебряной медалью чемпионата Европы. Сотворил историю!

Очень надеюсь, что эта победа привлечет внимание молодого поколения. Для меня фигурное катание было, есть и будет самым красивым и важным видом спорта.

Было видно, что Александр был очень хорошо подготовлен как физически, так и психологически. Он очень артистичный, пластичный и технически сильный спортсмен! Удачи ему и всему его тренерскому штабу в дальнейших соревнованиях!

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