Кононова: Мы надеялись, конечно, но о серебре не могли и мечтать

Мы надеялись, конечно, но если честно, о серебре не могли и мечтать. После короткой программы появилась мысль, что бронза реальна. Но то, что случилось сегодня, - это невероятно.

Как готовились к произвольной?

Тренировки были спокойные, мы поняли, что для надежности надо облегчить контент и убрать один четверной. И ему сразу стало психологически легче, он воспрял. Жизнь показала, что это было правильное решение. После первого прыжка я поняла, что все в порядке, он держит ситуацию под контролем.

Есть понимание, что вы сотворили для Эстонии историю?

Если честно, пока нет. Не могу в это поверить. Но, конечно, первая медаль для Эстонии в фигурном катании - огромное событие для нас. Это результат тяжелой ежедневной работы, это абсолютно заслуженная медаль. Мы все очень счастливы, Александр уже успел сбегать обнять родителей, брат все это время рядом, поддерживал каждую секунду.

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