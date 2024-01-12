Невероятно! Селевко завоевывает серебро чемпионата Европы по фигурному катанию!

Победу в мужском одиночном катании одержал Адам Сяо Хим Фа из Франции с результатом 276.17 баллов. Вторым стал Александр Селевко — 256.99 баллов. Третье место у Маттео Риццо (Италия) – 250,87 балла.

Предыдущий рекорд Селевко в произвольной программе составлял 158,74 балла, но на нынешнем чемпионате Европы он набрал 166,94 балла! В сумме Александр получил 256,99 балла за две программы, и Эстония завоевала историческую серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию!

В сумме эстонский фигурист на ЧЕ-2024 завоевал 2 малые бронзы и серебро чемпионата Европы.

Это историческое событие! Никому из эстонских фигуристов еще не удавалось получить медаль на ЧЕ по фигурному катанию.

Год назад на чемпионате Европы в Финляндии младший брат Александра - Михаил Селевко занял восьмое место. Прежний лучший результат Александра на чемпионатах Европы - 16-е место в 2020 году.

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