Сборная Эстонии по футболу проиграла в первом матче года сборной Швеции

Игра проходит в экстремальных условиях, так как в середине первого тайма пошел сильный дождик. На 19-й минуте сборная Швеции слишком смело сыграла в своей штрафной и совершили ошибку, которой воспользовался Кевор Палуметс. Дебютант сборной перехватил мяч в штрафной, сделал пару касаний и левой ногой отправил мяч в ворота. На 30-й минуте в эстонской штрафной произошла небольшая неразбериха и мяч застрял в луже. Первым на мяче оказался Себастьян Нанаси, который и сравнял счет.

Во втором тайме погодные условия были лучше, и команды смогли больше контролировать мяч. На 54-й минуте Швеция провела атаку по правому флангу быстро проходит справа. Али сделал подачу в штрафную, и Кисе Телин переправил мяч в ворота.

Следующий матч сборная Эстонии проведет 21 марта, когда в плей-офф чемпионата Европы встретится со сборной Польши.

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