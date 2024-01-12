Эстонские танцоры: главное было показать, что мы все преодолели и готовы к борьбе!(1)
12 января на чемпионате Европы танцоры показывают ритм-танец. От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали свою программу, получили 61.38 балла и прошли в произвольную программу! Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi поговорила со спортсменами после проката.
Солен: У меня сегодня невероятные ощущения от проката, я даже расплакалась в конце. После всего того, что со мной случилось, я хочу наслаждаться каждой минутой, быть открытой всему, что встречается на моем пути. Каждый старт - это подарок. То, что я жива, что катаюсь - это чудо. Я горжусь собой - но горжусь и своим партнером тоже. Он моя главная поддержка.
Марко: Тут невероятный зал, нас так тепло встречали. Так что у меня тоже невероятные ощущения, могу согласиться с Солен. Сезон начался для нас не так, как мы рассчитывали - у нас опять была травма, Солен упала. Поэтому у нас фактически не было нормальной подготовки к сезону. Мы начали кататься только в начале сентябре, а в ноябре уже поехали на первый турнир. А сейчас мы на чемпионате Европы. Да мы везунчики!
Солен: Сейчас со здоровьем у меня все в порядке, я могу тренироваться, со спортивной точки зрения все нормально. Хотя мне по-прежнему не рекомендовано много летать на самолетах, я стараюсь сократить число перелетов. Еще у меня были большие сложности с чтением и письмом, но я занимаюсь с врачами, они обещают, что через несколько лет все должно наладиться. Мне предстоит много работы - и я к ней готова.
Марко: Нам очень важно отобраться в произвольный танец, но главное было показать, что мы способны кататься, что мы все преодолели и готовы к борьбе!
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