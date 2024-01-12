Фигурист Шмуратко: Моя цель - сделать украинское фигурное катание заметным
С 10 по 14 января в литовском Каунасе проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый соревновательный день с короткими программами выступили мужчины. Представляющий Украину Иван Шмуратко набрал 69.95 балла и занял промежуточное 19 место. Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi поговорила со спортсменом после проката.
„Я рад, что снова здесь в Каунасе, я уже выступал тут однажды на юниорском этапе Гран-при.
Сейчас, правда, все по-другому. Сегодня, когда подходил к катку, поймал себя на мысли „какое большое стеклянное здание; если в него попадет ракета - нам всем крышка“. А потом вспомнил, что я не в Киеве.
Последние два года мы живем в совершенно новом мире, моя спортивная жизнь - совершенно другая. Дважды в день на телефон приходит сообщение о воздушной тревоге. Нормальными такие тренировки не назовешь, конечно. Перед Новым годом я занимался с детишками постановкой праздничного шоу на нашем катке, и в этот день была самая масштабная атака на Киев с начала войны.
Так что да, жизнь совсем другая, мир совершенно другой. Я очень благодарен нашему катку в Богуславе, где я занимаюсь - за все те условия, которые нам создали для работы в это ужасное время.
Моя цель - сделать украинское фигурное катание заметным, чтоб про Украину говорили и в разрезе фигурного катания, чтобы мы могли вернуться, когда все это закончится, сильной сборной, которая может побороться за самые высокие места“.
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