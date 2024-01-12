СЕЙЧАС | ЧЕ-2024: Эстонско-французская танцевальная пара зажгла в Каунасе! Ждем Селевко

От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали свою программу, получили 61.38 балла и прошли в произвольную программу!

Действующими чемпионами Европы в танцах на льду являются итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые также выступят на нынешних соревнованиях. Помимо них, участие в турнире примут Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Евгения Лопарёва – Жоффре Бриссо (Франция), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва) и другие дуэты.

Представляющая Эстонию в танцах на льду пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг не смогли начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция. „За неделю до Finlandia Trophy у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазинг в Instagram. Не прошло и полугода, как пара оказалась на льду чемпионата мира в Японии в марте 2023 года.

„Врачи разрешили нам ехать соревноваться, но поставили условие: только ритм-танец, длинный прокат мне пока противопоказан, это слишком опасно. Если бы мы отобрались в произвольный танец, то все равно бы снялись. Пока здоровье на первом месте“.

Теперь прошло достаточно времени и ребята готовы бороться и показывать себя в полную силу.

На лед Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг выйдут в третьей разминке в 13:36.

А в 18:00 на лед выйдут мужчины-одиночники с произвольными программами.