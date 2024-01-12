СЕЙЧАС | ЧЕ-2024: Эстонско-французская танцевальная пара зажгла в Каунасе! Ждем Селевко(1)
12 января на чемпионате Европы танцоры покажут ритм-танец, а мужчины выступят с произвольными программами.
От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали свою программу, получили 61.38 балла и прошли в произвольную программу!
Действующими чемпионами Европы в танцах на льду являются итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые также выступят на нынешних соревнованиях. Помимо них, участие в турнире примут Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Евгения Лопарёва – Жоффре Бриссо (Франция), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва) и другие дуэты.
Представляющая Эстонию в танцах на льду пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг не смогли начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция. „За неделю до Finlandia Trophy у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазинг в Instagram. Не прошло и полугода, как пара оказалась на льду чемпионата мира в Японии в марте 2023 года.
„Врачи разрешили нам ехать соревноваться, но поставили условие: только ритм-танец, длинный прокат мне пока противопоказан, это слишком опасно. Если бы мы отобрались в произвольный танец, то все равно бы снялись. Пока здоровье на первом месте“.
Теперь прошло достаточно времени и ребята готовы бороться и показывать себя в полную силу.
На лед Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг выйдут в третьей разминке в 13:36.
А в 18:00 на лед выйдут мужчины-одиночники с произвольными программами.
В мужском одиночном катании явным фаворитом является действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции. В этом сезоне он победил на этапах Гран-при в Анже и Чунцине. Причем на домашнем этапе Адам обошел бронзового призера чемпионата мира-2023 Илью Малинина из США, а в Китае – двукратного чемпиона мира Сему Уно из Японии, исполнив оба раза в произвольной 4 четверных прыжка. Помимо технической составляющей программ Сяо Хим Фа отличает и компонентность катания. После короткой программы он идет первым с запасом в почти 3 балла.
В интервью Rus.err тренер братьев Селевко Ирина Кононова также отметила Адама: „Если нужно выделить главного фаворита, то назову действующего чемпиона Европы Хим Фа. А вот за два других места на пьедестале конкуренция будет более жесткая.
На втором месте - Лукас Бричги из Швейцарии, который является обладателем бронзы Евро-2023.
На третьем месте - Александр Селевко. Он набрал рекордные для себя 90.05 балла и установил рекорд Эстонии! „Когда я увидел, что набрал 90 баллов, - это был просто шок, другими словами и не сказать. Точно не рассчитывал на такие оценки, хоть и понимал, что теоретически на это способен“, - поделился спортсмен эмоциями после проката.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Мужчины, Произвольная программа. Начало – 18:00
Первая разминка
1. Иван Шмуратко (Украина)
2. Давид Льютон-Брейн (Монако)
3. Федор Читипаховян (Армения)
4. Александр Власенко (Венгрия)
5. Маурицио Цандрон (Австрия)
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Вторая разминка
7. Никита Старостин (Германия)
8. Габриэль Фолкессон (Швеция)
9. Георгий Рештенко (Чехия)
10. Макар Сунцев (Финляндия)
11. Владимир Самойлов (Польша)
12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
Третья разминка
13. Николай Мемола (Италия)
14. Адам Хагара (Словакия)
15. Ника Эгадзе (Грузия)
16. Люк Экономидес (Франция)
17. Марк Городницкий (Израиль)
18. Андреас Нордебак (Швеция)
Четвертая разминка
19. Маттео Риццо (Италия)
20. Денис Васильев (Латвия)
21. Габриэле Франджипани (Италия)
22. Александр Селевко (Эстония) 21:28
23. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
24. Лукас Бричги (Швейцария)
Программа трансляций на ETV+
12 января, 15:25 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
12 января, 18:10 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
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