ЧЕ-2024: Итальянская пара стала первой в ритм-танце, эстонские спортсмены прошли в произвольную программу

Больше всего баллов от судей получили действующие чемпионы Европы, пара фигуристов из Италии — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — 86.80 баллов. Вторыми стали Лила Фир и Льюис Гибсон, представляющие Великобританию с результатом 85.20. Третье место у пары из Франции — Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо — 78.47.

От Эстонии в Каунас поехали Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. Ребята классно откатали свою программу, получили 61.38 балла, заняли 18-е место и прошли в произвольную программу!

Представляющая Эстонию в танцах на льду пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг не смогли начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция. „За неделю до Finlandia Trophy у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазинг в Instagram. Не прошло и полугода, как пара оказалась на льду чемпионата мира в Японии в марте 2023 года.

„Врачи разрешили нам ехать соревноваться, но поставили условие: только ритм-танец, длинный прокат мне пока противопоказан, это слишком опасно. Если бы мы отобрались в произвольный танец, то все равно бы снялись. Пока здоровье на первом месте“.

Теперь прошло достаточно времени и ребята готовы бороться и показывать себя в полную силу.

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