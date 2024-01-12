В Израиле обвинили федерацию хоккея в антисемитизме за отстранение от ЧМ

IIHF 10 января отстранила израильские команды от чемпионатов мира, объяснив это соображениями безопасности, передает РБК.

Мужская команда Израиля должна была в апреле в Сербии сыграть в чемпионате мира в дивизионе II А, где среди ее соперников была сборная ОАЭ.

Женской команде в марте предстоял чемпионат мира в дивизионе III В в Эстонии — в одной группе с командами Боснии и Индонезии.

Израильская федерация назвала решение IIHF антисемитским шагом, „который не отвечает ни одному международному спортивному стандарту и полностью противоречит олимпийским ценностям“. В организации заявили, что ее источники в IIHF предполагают, что причиной стала „капитуляция президента Люка Тардифа перед политическим давлением, в том числе влиянием со стороны России“.

Также израильская сторона обвинила, что IIHF своим решением оказывает поддержку терроризму.

Глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад заявила, что участвовала в переговорах с IIHF и не почувствовала, что решения там принимаются прозрачно. Арад считает отстранение израильских хоккеистов „опасным решением с сильным скрытым антисемитизмом“.

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