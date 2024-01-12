В Израиле обвинили федерацию хоккея в антисемитизме за отстранение от ЧМ(5)
Федерация хоккея Израиля обвинила Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) в антисемитизме и пообещала оспорить решение о временном отстранении сборных от турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS). Заявление федерации цитирует Times of Israel.
IIHF 10 января отстранила израильские команды от чемпионатов мира, объяснив это соображениями безопасности, передает РБК.
Мужская команда Израиля должна была в апреле в Сербии сыграть в чемпионате мира в дивизионе II А, где среди ее соперников была сборная ОАЭ.
Женской команде в марте предстоял чемпионат мира в дивизионе III В в Эстонии — в одной группе с командами Боснии и Индонезии.
Израильская федерация назвала решение IIHF антисемитским шагом, „который не отвечает ни одному международному спортивному стандарту и полностью противоречит олимпийским ценностям“. В организации заявили, что ее источники в IIHF предполагают, что причиной стала „капитуляция президента Люка Тардифа перед политическим давлением, в том числе влиянием со стороны России“.
Также израильская сторона обвинила, что IIHF своим решением оказывает поддержку терроризму.
Глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад заявила, что участвовала в переговорах с IIHF и не почувствовала, что решения там принимаются прозрачно. Арад считает отстранение израильских хоккеистов „опасным решением с сильным скрытым антисемитизмом“.
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