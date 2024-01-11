Итальянская пара Беккари и Гуаризе выиграли ЧЕ-2024
В Каунасе (Литва) завершились соревнования спортивных пар в рамках чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию. Чемпионами Европы стали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. На втором месте - представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Бронзовые медали завоевала ещё одна итальянская пара Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Пары
Итоговое положение
1. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 199,19
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 196,14
3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 195,68
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 194,02
5. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 190,69
6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 187,25
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 177,75
8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 167,32
9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 159,01
10. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 154,91
11. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 154,37
12. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 148,51
13. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 144,63
14. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 142,27
15. Лидия Смарт – Гарри Мэттик (Великобритания) – 140,46
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