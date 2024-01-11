Полиция: Нашей задачей было сделать так, чтобы президент Зеленский уехал живым

Улицы столицы в четверг, 11 января, патрулировали сотни полицейских и военнослужащих – в операции было задействовано около 1000 человек. Дорожное движение в первой половине дня и после обеда было ограничено, как для автомобилей, так и для общественного транспорта, передает „Актуальная камера“.

„Наше задание было простым – сделать так, чтобы президент Зеленский уехал от нас живым. И для этого мы использовали все возможные методы. Мы благодарим всех жителей Эстонии, которые понимали, почему мы это делали. А у тех, кто опоздал на экзамены или к врачу, мы искренне просим прощения. Надеюсь, что они отнеслись к этому с пониманием. Открыто сообщить о графике и маршрутах мы не могли по понятной причине – мы делали все, чтобы жизни президента ничего не угрожало“, – сказал глава оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер.

Вахер добавил, что большинство людей на улицах претензий к полицейским не имели, лишь малая часть обращалась к полиции с проблемами. Но далеко не все жители города были в курсе происходящего на улицах. Таури, прохожий, сказал „Актуальной камере“, что не слышал о визите президента Украины. Ольга же сказала, что слышала об этом в новостях и отметила, что опаздывает на работу.

„В PPA 4500 сотрудников, которые каждый день работают от чистого сердца. И сейчас наши сотрудники делали это даже в ущерб сну. Наши смелые полицейские были на работе более 24 часов. Так что могу сказать, что мы – лучшая полиция в мире“, – отметил Вахер.

Операция полиции прошла без происшествий.

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