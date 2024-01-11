ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (687-й день) | Визит Зеленского в Эстонию, Финляндия продлила закрытие границы
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц
Правительство Финляндии решило, что пункты пропуска на сухопутной границе с Россией останутся закрытыми еще месяц — до 11 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии.
В заявлении министерства внутренних дел говорится, что „риск возобновления организованной миграции на восточной границе представляет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии“.
Глава МВД Мари Рантанен заявила, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и владельцев паспортов других стран. Однако, по мнению министра, со стороны России не произошло никаких изменений, и угроза „гибридного влияния“ сохраняется.
„Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии“, — сказала министр.
Зеленский заявил, что украинцы мобилизационного возраста, незаконно уехавшие из страны, должны вернуться и помочь Украине — хотя бы платить налоги
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские мужчины мобилизационного возраста, которые незаконно уехали за границу, должны вернуться и помочь государству. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне.
Зеленского спросили, должна ли, по его мнению, Эстония отправить в Украину украинцев призывного возраста для мобилизации. В ответ президент отметил, что в начале полномасштабного российского вторжения из Украины уезжали жители разных полов и возрастов. Власти страны этому не мешали, потому что никто не знал, что будет дальше.
Однако ситуация изменилась, считает Зеленский, поэтому украинцы мобилизационного возраста, особенно те, кто незаконно уехал из страны, должны, как считает президент, вернуться.
Сотрудников Пенсионного фонда РФ попросили не публиковать информацию о выплатах участникам войны. На их основе журналисты могли бы понять масштаб потерь войск России
Пенсионный фонд России (ПФР) направил сотрудникам своих региональных отделений письмо, в котором попросил не загружать данные о социальных выплатах, назначенных участникам СВО, пишут „Важные истории“.
Журналисты заметили копии письма в чатах сотрудников организаций, отвечающих за наполнение Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В письме ведомство просит ответственных за наполнение ЕГИССО не загружать туда данные о выплатах, а также удалить сведения, которые уже были внесены в базу.
Генпрокурор Украины: предварительная экспертиза подтверждает, что российские войска использовали ракеты из Северной Кореи
Предварительные данные показывают, что при обстреле Харькова 2 января российские войска использовали ракеты, изготовленные в Северной Корее. Об этом заявил в эфире „Суспiльне“ генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
„Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей“, — сказал он.
По его словам, сейчас проводится комплексная экспертиза, которая должна окончательно идентифицировать ракету. Костин добавил, что в настоящее время сотрудники прокуратуры ищут фрагменты других боеприпасов, использованных при недавних атаках на Харьковскую и Одесскую области.
Белый дом поддержал идею конфисковать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов
Совет национальной безопасности США „в принципе“ поддержал законопроект, позволяющий провести конфискацию части замороженных российских активов для того, чтобы в дальнейшем передать эти деньги на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на ноябрьский меморандум совета, который направили в комитет сената по международным отношениям.
По материалам „Медузы“.
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