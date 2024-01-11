ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (687-й день) | Визит Зеленского в Эстонию, Финляндия продлила закрытие границы

Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

Правительство Финляндии решило, что пункты пропуска на сухопутной границе с Россией останутся закрытыми еще месяц — до 11 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте МВД Финляндии.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что „риск возобновления организованной миграции на восточной границе представляет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии“.

Глава МВД Мари Рантанен заявила, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и владельцев паспортов других стран. Однако, по мнению министра, со стороны России не произошло никаких изменений, и угроза „гибридного влияния“ сохраняется.

„Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии“, — сказала министр.

Зеленский заявил, что украинцы мобилизационного возраста, незаконно уехавшие из страны, должны вернуться и помочь Украине — хотя бы платить налоги

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские мужчины мобилизационного возраста, которые незаконно уехали за границу, должны вернуться и помочь государству. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне.

Зеленского спросили, должна ли, по его мнению, Эстония отправить в Украину украинцев призывного возраста для мобилизации. В ответ президент отметил, что в начале полномасштабного российского вторжения из Украины уезжали жители разных полов и возрастов. Власти страны этому не мешали, потому что никто не знал, что будет дальше.

Однако ситуация изменилась, считает Зеленский, поэтому украинцы мобилизационного возраста, особенно те, кто незаконно уехал из страны, должны, как считает президент, вернуться.

Сотрудников Пенсионного фонда РФ попросили не публиковать информацию о выплатах участникам войны. На их основе журналисты могли бы понять масштаб потерь войск России