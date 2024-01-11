В Варшаве тысячи людей вышли на антиправительственную акцию после задержания бывшего главы МВД Польши и его заместителя

Поводом для акции стало задержание бывшего главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Оппозиция также призвала сторонников выйти на улицу из-за попыток нового проевропейского правительства во главе с Дональдом Туском „взять под контроль государственные вещательные компании“. Партия выступает за защиту демократии и свободных СМИ, при этом, как уточняет Euronews, ее саму ранее критиковали за ограничение свободы СМИ.

Организаторы акции утверждают, что в митинге участвуют около 100 тысяч человек. Протестующие планируют отправиться маршем по улицам Варшавы до канцелярии премьер-министра Дональда Туска.

Перед участниками акции выступил, в частности, лидер „Права и справедливости“ Ярослав Качиньский, передает Polsatnews. „Мы должны защитить суверенитет Польши. Если мы хотим победить, мы должны сменить правительство“, — приводит издание слова Качиньского.

Президент Польши Анджей Дуда (в прошлом — член „Права и справедливости“) 11 января объявил, что начал процедуру помилования Каминьского и Вонсика. Он назвал их „первыми политзаключенными с 1989 года“. По его словам, Каминьский и Вонсик — „это люди, которые преследовали преступников, и это может не понравиться многим людям, занимающим сегодня высокие должности“.

На парламентских выборах в октябре 2023 года „Право и справедливость“ одержала победу и получила 194 из 460 кресел. Однако оппозиционные партии объединились в коалицию, и их суммарный результат оказался выше. В начале декабря Сейм Польши утвердил состав нового коалиционного правительства. Новым премьером был утвержден лидер партии „Гражданская платформа“ Дональд Туск.