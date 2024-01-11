В Варшаве тысячи людей вышли на антиправительственную акцию после задержания бывшего главы МВД Польши и его заместителя(1)
В Варшаве перед зданием Сейма (нижняя палата Национального собрания) собрались тысячи людей на акцию протеста, которую организовала оппозиционная партия „Право и справедливость“. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на RMF24.
Поводом для акции стало задержание бывшего главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Оппозиция также призвала сторонников выйти на улицу из-за попыток нового проевропейского правительства во главе с Дональдом Туском „взять под контроль государственные вещательные компании“. Партия выступает за защиту демократии и свободных СМИ, при этом, как уточняет Euronews, ее саму ранее критиковали за ограничение свободы СМИ.
Организаторы акции утверждают, что в митинге участвуют около 100 тысяч человек. Протестующие планируют отправиться маршем по улицам Варшавы до канцелярии премьер-министра Дональда Туска.
Перед участниками акции выступил, в частности, лидер „Права и справедливости“ Ярослав Качиньский, передает Polsatnews. „Мы должны защитить суверенитет Польши. Если мы хотим победить, мы должны сменить правительство“, — приводит издание слова Качиньского.
Президент Польши Анджей Дуда (в прошлом — член „Права и справедливости“) 11 января объявил, что начал процедуру помилования Каминьского и Вонсика. Он назвал их „первыми политзаключенными с 1989 года“. По его словам, Каминьский и Вонсик — „это люди, которые преследовали преступников, и это может не понравиться многим людям, занимающим сегодня высокие должности“.
На парламентских выборах в октябре 2023 года „Право и справедливость“ одержала победу и получила 194 из 460 кресел. Однако оппозиционные партии объединились в коалицию, и их суммарный результат оказался выше. В начале декабря Сейм Польши утвердил состав нового коалиционного правительства. Новым премьером был утвержден лидер партии „Гражданская платформа“ Дональд Туск.
BBC News отмечает, что коалиция во главе с партией Туска пообещала избавить страну от наследия „Права и справедливости“, которая „пыталась подчинить себе суды, государственные СМИ и чиновников“. Новое правительство решило реформировать государственные медиа — телеканал TVP, Польского радио и информационное агентство PAP. Но, как подчеркивает издание, „начала это делать методами, похожими на действия „Права и справедливости““. В частности, старое руководство государственных СМИ было уволено.
В 2015 году суд Варшавы приговорил Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика, которые работали тогда в Центральном антикоррупционном бюро, к трем годам лишения свободы. В том же году президент Польши Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика. В 2023 году Верховный суд отменил решение президента и направил дело на новое рассмотрение. В конце декабря суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы. Вечером 9 января Каминьского и Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве, куда политики прибыли на церемонию назначения советников президента по приглашению Дуды.
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