Лангербаур: такое теплое ощущение - видеть родные флаги на трибуне

„Я очень довольна сегодняшним прокатом - получилось сделать все, что запланировала. Моя главная задача была откатать чисто и не допустить ошибок на элементах. В общем, повторить все, что я делаю на тренировке.

Конечно, висела мысль в голове, что я должна обязательно пройти в произвольную программу, но я старалась, чтобы на меня это сильно не давило.

Еще было очень приятно видеть эстонские флаги - поддержка мне очень помогла. Вообще, это такое теплое ощущение - видеть родные флаги на трибуне. Сразу становится гораздо спокойнее. А я тут понервничала, конечно - это же мой первый чемпионат Европы“.

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