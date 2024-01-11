Лангербаур: такое теплое ощущение - видеть родные флаги на трибуне(3)
С 10 по 14 января в литовском Каунасе проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В четверг с короткими программами на лед вышли женщины - одиночницы. Представляющая Эстонию Натали Лангербаур набрала 54,36 балла и обеспечила себе проход в произвольную программу. Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi поговорила со спортсменкой после проката в Каунасе.
„Я очень довольна сегодняшним прокатом - получилось сделать все, что запланировала. Моя главная задача была откатать чисто и не допустить ошибок на элементах. В общем, повторить все, что я делаю на тренировке.
Конечно, висела мысль в голове, что я должна обязательно пройти в произвольную программу, но я старалась, чтобы на меня это сильно не давило.
Еще было очень приятно видеть эстонские флаги - поддержка мне очень помогла. Вообще, это такое теплое ощущение - видеть родные флаги на трибуне. Сразу становится гораздо спокойнее. А я тут понервничала, конечно - это же мой первый чемпионат Европы“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.