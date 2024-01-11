Законопроект о мобилизации в Украине возвращен на доработку

В заседании комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов, добавил Арахамия. „Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию“, - отметил глава фракции.

По словам депутата, все политические силы в Раде поняли и поддерживают необходимость мобилизации. „По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах“, - добавил Давид Арахамия.

Планы мобилизации в Украине

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что в ВСУ существует дефицит кадров, и в 2024 году планируют мобилизовать новых военнослужащих, чтобы заменить воюющих уже два года и восполнить потери. В конце декабря 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект об ужесточении в стране мобилизации. В числе прочего правительство предлагает снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, предлагается разделить граждан на две категории - „годен“ и „не годен“ к военной службе, исключив промежуточную категорию - „ограниченно годен“.

Существенно предлагается упростить порядок вручения повесток. Согласно законопроекту, ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Для уклонистов предлагается установить ряд ограничений. Им могут грозить запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, водить машину и брать кредиты.

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