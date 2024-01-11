Лисовская: видела на трибунах Селевко, было приятно!

„Готова я была хорошо, не было никаких причин выступать не чисто, так что можно было и не ошибаться. Но все контролировать я не могу. Не смогла справиться с нервами, с напряжением. Но это тоже опыт, надо проанализировать, что пошло не так - и научиться бороться со стрессом.

Это мой второй чемпионат Евроры. Но последний раз был в 2018-ом, это довольно давно. Сказался долгой перерыв, мне было не очень привычно выходить на лед.

Видела на трибунах нашу команду, Александра Селевко с флагом Эстонии, было очень приятно. На разминке их заметила и улыбнулась им“.

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