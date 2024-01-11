ОПРОС | „Считаете ли вы справедливым то, что сыновья многих депутатов не идут в ряды ВСУ?“ О чем еще спросили бы Владимира Зеленского украинцы, живущие в Ида-Вирумаа?
Сегодня, 11 января, Эстонию с визитом посетил президент Украины Зеленский. RusDelfi задал вопрос нескольким украинцам, живущим в Ида-Вирумаа, о чем бы они спросили своего президента и что бы ему сказали, если бы у них была такая возможность.
Настя Балла, волонтер, студентка Ида-Вирумааского центра профессионального образования, приехала в Нарву полтора года назад вместе со своей мамой пенсионного возраста, рассказала, что для нее больной вопрос - это оплата коммунальных платежей за квартиру в ее родном городе. „Мы сейчас живем в Эстонии, и нам надо платить здесь за квартиру, которую мы арендуем, коммунальные платежи тоже, и плюс мы платим за отопление, воду в Украине. Тяжело это. Почему с нас не снимут эту обязанность? Или хотя бы не сделают меньше оплату. Квартира стоит без окон - вместо них ДСП, пленка. Это прифронтовой город - Николаев“
По словам Насти, Эстония помогает платить за коммуналку в Нарве, но на жизнь не остается почти, стипендия у нее маленькая, а найти работу сложно без знания эстонского языка. „Если бы там, раз мы там не живем, мы могли бы не платить, было бы проще“. Настя говорит, что благодарна президенту за то, что он не оставил страну в таком сложном положении.
Наталья живет в Нарве также полтора года. Она приехала сюда со своей младшей дочкой, которая не смогла найти работу в Нарве и в итоге уехала дальше в Европу. И недавно к Наталье приехала ее старшая дочь и внучка. Женщина задала бы сразу три вопроса, которые ее особенно волнуют.
„По аналогии с 1941 год, когда Сталин считал, что на СССР не нападут, хотя ему докладывала разведка, знал ли наш глава государства о том, что готовится нападение на Украину, что предстоит такое испытание для народа, - говорит Наталья - О спецоперации давно предупреждали многие депутаты, но знал ли президент об этом и если да, то что он предпринимал в связи с этим?“
Второй вопрос женщины связан с призывом в украинскую армию. „Я бы спросила еще: считаете ли вы справедливым то, что сыновья многих депутатов не идут в ряды ВСУ, имеют ли право такие депутаты представлять интересы государства?“
Наталья уверена, что миллионы украинцев вернулись бы в родную страну, „завтра бы выехали обратно из заграницы“, если бы в ней были созданы рабочие места и пенсионерам платили бы нормальную пенсию. „В Эстонии, маленькой стране, в разы больше пенсия, чем в Украине, - говорит женщина. - Почему так случилось? И так было еще до войны“. Это ее третий вопрос президенту Украины.
Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия, уже давно живет в Нарве. Его интересует вопрос, возможно ли создать на территории Эстонии, страны НАТО, новые совместные с Украиной и украинскими предпринимателями предприятия по разработке и производству дронов и другого вооружения для Украины.
Татьяна Прозорова из Кохтла-Ярве говорит, что не стала бы ничего спрашивать, но следит за ситуацией, очень переживает за Украину.
Несколько женщин, чьи семьи приехали в Нарву после начала войны в Украине, сказали репортеру, что такой вопрос о разговоре с президентом Украины - это к мужьям. Но они на работе. Сами женщины заняты детьми и повседневными заботами здесь, в Нарве, задумываться об этом некогда.
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