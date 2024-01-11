ОПРОС | „Считаете ли вы справедливым то, что сыновья многих депутатов не идут в ряды ВСУ?“ О чем еще спросили бы Владимира Зеленского украинцы, живущие в Ида-Вирумаа?

Настя Балла, волонтер, студентка Ида-Вирумааского центра профессионального образования, приехала в Нарву полтора года назад вместе со своей мамой пенсионного возраста, рассказала, что для нее больной вопрос - это оплата коммунальных платежей за квартиру в ее родном городе. „Мы сейчас живем в Эстонии, и нам надо платить здесь за квартиру, которую мы арендуем, коммунальные платежи тоже, и плюс мы платим за отопление, воду в Украине. Тяжело это. Почему с нас не снимут эту обязанность? Или хотя бы не сделают меньше оплату. Квартира стоит без окон - вместо них ДСП, пленка. Это прифронтовой город - Николаев“

По словам Насти, Эстония помогает платить за коммуналку в Нарве, но на жизнь не остается почти, стипендия у нее маленькая, а найти работу сложно без знания эстонского языка. „Если бы там, раз мы там не живем, мы могли бы не платить, было бы проще“. Настя говорит, что благодарна президенту за то, что он не оставил страну в таком сложном положении.

Наталья живет в Нарве также полтора года. Она приехала сюда со своей младшей дочкой, которая не смогла найти работу в Нарве и в итоге уехала дальше в Европу. И недавно к Наталье приехала ее старшая дочь и внучка. Женщина задала бы сразу три вопроса, которые ее особенно волнуют.

„По аналогии с 1941 год, когда Сталин считал, что на СССР не нападут, хотя ему докладывала разведка, знал ли наш глава государства о том, что готовится нападение на Украину, что предстоит такое испытание для народа, - говорит Наталья - О спецоперации давно предупреждали многие депутаты, но знал ли президент об этом и если да, то что он предпринимал в связи с этим?“

Второй вопрос женщины связан с призывом в украинскую армию. „Я бы спросила еще: считаете ли вы справедливым то, что сыновья многих депутатов не идут в ряды ВСУ, имеют ли право такие депутаты представлять интересы государства?“