Латвийский фигурист: хочу научиться получать чистое удовольствие от прокатов

„Конечно, я немного разочарован - я много работал, чтоб выступить здесь хорошо. Я столько раз катал эту программу на тренировках чисто, обидно, что не получилось показать это сегодня. Нет, у меня нет сожалений, но я точно знаю, что могу больше. И я хочу, чтобы наступил момент, когда я смогу выйти на соревновательный лед сделать все по максимуму.

Больше всего я хочу научиться получать чистое удовольствие от соревновательных прокатов - и не бояться технических ошибок и не думать о том, что будет, если я прокатаю плохо. Мне важно, чтоб эти эмоции не брали верх над наслаждением от катания. Для меня много значит выступать здесь в Каунасе. На этом катке был один из моих первых турниров, когда я еще понятия не имел, что буду заниматься фигурным катанием на таком высоком уровне.

И да, конечно, особое чувство выступать на чемпионате Европы, который проходит так недалеко от моего родного города. Сегодня я встретил тут моего тренера Ингрид, у которой я занимался ребенком. Это такие сильные эмоции, на меня сразу нахлынуло столько воспоминаний“.

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