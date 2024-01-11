11.01.2024, 16:05
Вот это подарок! Борцу подарили табун лошадей за историческое золото(1)
ФОТО: Pexels.com
Чемпиону мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабеку Айтмухану подарили табун лошадей, сообщают Vesti.kz.
Столь уникальный подарок борцу решил предпонести союз коневодов Актюбинской области, показав свою верность традициям предков. Также ему подарили изготовленное на заказ седло из США.
Ризабек Айтмухан - первый в истории независимого Казахстана чемпион мира по вольной борьбе. Казахстанец возглавляет мировой рейтинг.
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