Вот это подарок! Борцу подарили табун лошадей за историческое золото

Столь уникальный подарок борцу решил предпонести союз коневодов Актюбинской области, показав свою верность традициям предков. Также ему подарили изготовленное на заказ седло из США.

Ризабек Айтмухан - первый в истории независимого Казахстана чемпион мира по вольной борьбе. Казахстанец возглавляет мировой рейтинг.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.