Еще одна ученица Кононовой показала класс: Лангербаур прошла в произвольную(2)
Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины выступили в короткой программе в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Первое место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, заняла третье место.
Представляющая Эстонию Кристина Лисовская в короткой программе допустила ошибку на первом прыжке и за прокат набрала 47,94 балла. Кристина не прошла в произвольную программу и завершает выступление на чемпионате Европы на итоговом 27 месте.
Дебютантка турнира такого уровня - тренирующаяся у Ирины Кононовой Натали Лангербаур отлично справилась со своей задачей. Спортсменка получила за свой прокат 54.36 балла, заняла промежуточное 19-е место и гарантировала себе участие в произвольной программе!
Каунас, Литва
Женщины
Короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 69,70
3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96
4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 66,31
5. Ольга Микутина (Австрия) – 63,71
6. Лорин Шильд (Франция) – 63,27
7. Нелла Пелконен (Финляндия) – 62,60
8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,34
9. Сарина Йоос (Италия) – 59,82
10. Юлия Саутер (Румыния) – 58,59
11. Анастасия Гожва (Украина) – 57,83
12. Александра Фейгин (Болгария) – 57,33
13. Йозефин Тальегард (Швеция) – 57,33
14. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 56,73
15. Александра Головкина (Литва) – 55,80
16. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,68
17. Нина Пови (Великобритания) – 54,78
18. Мария Сенюк (Израиль) – 54,53
19. Натали Лангербаур (Эстония) – 54,36
20. Кристина Исаев (Германия) – 53,61
21. Софья Степченко (Латвия) – 52,53
22. Джейд Ховин (Бельгия) – 51,32
23. Алина Урушадзе (Грузия) – 50,54
24. Барбора Вранкова (Чехия) – 50,08
25. Екатерина Куракова (Польша) – 49,57
26. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 48,65
27. Кристина Лисовская (Эстония) – 47,94
28. Регина Шерманн (Венгрия) – 45,50
29. Ванеса Селмекова (Словакия) – 44,24
30. Юлия Ловренчич (Словения) – 41,52
31. Антонина Дубинина (Сербия) – 41,28
32. Лаура Щесна (Польша) – 40,03
33. Ана София Бешкя (Румыния) – 37,52
На лед в Каунасе вышли 33 фигуристки. В произвольную программу, которая пройдет 13 января, проходят 24 лучших спортсменки.
До прокатов:
В женском одиночном катании, скорее всего, борьба за победу пойдет между представительницами Бельгии, двукратным призером чемпионатов мира Луной Хендрикс и призером этапов Гран-при 2023 года Ниной Пинзарроне. Месяц назад Луна завоевала серебро в финале Гран-при, а Нина стала четвертой. В предстартовых раскладах Хендрикс является главной претенденткой на победу, но в такой же ситуации в прошлом году она уступила титул Анастасии Губановой, представляющей Грузию.
От Эстонии в Каунас поехали Натали Лангербаур (тренер Ирина Кононова) и бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова. На чемпионате Эстонии, который проходил в декабре в ледовом холле „Тондираба“ девушки заняли 2 и 3 места соответственно. Чемпионка Эстонии - Элина Гойдина принимать участие в чемпионате Европы не может в силу возраста - девушке всего 13 лет. Нина Петрыкина восстанавливается после травмы. Петрыкиной, которая сломала малоберцовую кость левой ноги во время подготовки к соревнованиям в Хорватии, наложили гипс, но она надеется принять участие в чемпионате мира, который пройдет в марте.
Каунас, Литва
Женщины
Короткая программа
Также сегодня, 11 января, спортивные пары представят свои произвольные программы на чемпионате Европы. Начало прокатов — в 19:00. Лидерами соревнований после короткой программы являются грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.
Французские фигуристы Камий Ковалёв и Павел Ковалёв, выступающие в парном катании, досрочно завершили выступления на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва), сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
Снятие спортивной пары с соревнований связано с падением Камий Ковалёв в короткой программе накануне, 10 января. Фигуристы получили 50,90 балла и заняли 15-е место по итогам прокатов с короткой программой.
11 января, четверг
13.15 – Женщины, короткая программа
19.00 – Парное катание, произвольная программа
Трансляция на ETV+
11 января, 14:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)
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