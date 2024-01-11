Еще одна ученица Кононовой показала класс: Лангербаур прошла в произвольную

От Эстонии в Каунас поехали Натали Лангербаур (тренер Ирина Кононова) и бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова. На чемпионате Эстонии, который проходил в декабре в ледовом холле „Тондираба“ девушки заняли 2 и 3 места соответственно. Чемпионка Эстонии - Элина Гойдина принимать участие в чемпионате Европы не может в силу возраста - девушке всего 13 лет. Нина Петрыкина восстанавливается после травмы. Петрыкиной, которая сломала малоберцовую кость левой ноги во время подготовки к соревнованиям в Хорватии, наложили гипс, но она надеется принять участие в чемпионате мира, который пройдет в марте.