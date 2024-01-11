Зимние виды
11.01.2024, 18:36

Еще одна ученица Кононовой показала класс: Лангербаур прошла в произвольную

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Натали Лангербаур в Каунасе
Натали Лангербаур в Каунасе
ФОТО: Mindaugas Kulbis | Scanpix

Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины выступили в короткой программе в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Первое место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, заняла третье место.

Представляющая Эстонию Кристина Лисовская в короткой программе допустила ошибку на первом прыжке и за прокат набрала 47,94 балла. Кристина не прошла в произвольную программу и завершает выступление на чемпионате Европы на итоговом 27 месте.

Дебютантка турнира такого уровня - тренирующаяся у Ирины Кононовой Натали Лангербаур отлично справилась со своей задачей. Спортсменка получила за свой прокат 54.36 балла, заняла промежуточное 19-е место и гарантировала себе участие в произвольной программе!

Каунас, Литва

Женщины

Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 69,70

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 66,31

5. Ольга Микутина (Австрия) – 63,71

6. Лорин Шильд (Франция) – 63,27

7. Нелла Пелконен (Финляндия) – 62,60

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,34

9. Сарина Йоос (Италия) – 59,82

10. Юлия Саутер (Румыния) – 58,59

11. Анастасия Гожва (Украина) – 57,83

12. Александра Фейгин (Болгария) – 57,33

13. Йозефин Тальегард (Швеция) – 57,33

14. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 56,73

15. Александра Головкина (Литва) – 55,80

16. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,68

17. Нина Пови (Великобритания) – 54,78

18. Мария Сенюк (Израиль) – 54,53

19. Натали Лангербаур (Эстония) – 54,36

20. Кристина Исаев (Германия) – 53,61

21. Софья Степченко (Латвия) – 52,53

22. Джейд Ховин (Бельгия) – 51,32

23. Алина Урушадзе (Грузия) – 50,54

24. Барбора Вранкова (Чехия) – 50,08

25. Екатерина Куракова (Польша) – 49,57

26. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 48,65

27. Кристина Лисовская (Эстония) – 47,94

28. Регина Шерманн (Венгрия) – 45,50

29. Ванеса Селмекова (Словакия) – 44,24

30. Юлия Ловренчич (Словения) – 41,52

31. Антонина Дубинина (Сербия) – 41,28

32. Лаура Щесна (Польша) – 40,03

33. Ана София Бешкя (Румыния) – 37,52

На лед в Каунасе вышли 33 фигуристки. В произвольную программу, которая пройдет 13 января, проходят 24 лучших спортсменки.

До прокатов:

В женском одиночном катании, скорее всего, борьба за победу пойдет между представительницами Бельгии, двукратным призером чемпионатов мира Луной Хендрикс и призером этапов Гран-при 2023 года Ниной Пинзарроне. Месяц назад Луна завоевала серебро в финале Гран-при, а Нина стала четвертой. В предстартовых раскладах Хендрикс является главной претенденткой на победу, но в такой же ситуации в прошлом году она уступила титул Анастасии Губановой, представляющей Грузию.

От Эстонии в Каунас поехали Натали Лангербаур (тренер Ирина Кононова) и бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова. На чемпионате Эстонии, который проходил в декабре в ледовом холле „Тондираба“ девушки заняли 2 и 3 места соответственно. Чемпионка Эстонии - Элина Гойдина принимать участие в чемпионате Европы не может в силу возраста - девушке всего 13 лет. Нина Петрыкина восстанавливается после травмы. Петрыкиной, которая сломала малоберцовую кость левой ноги во время подготовки к соревнованиям в Хорватии, наложили гипс, но она надеется принять участие в чемпионате мира, который пройдет в марте.

Каунас, Литва

Женщины

Короткая программа

Также сегодня, 11 января, спортивные пары представят свои произвольные программы на чемпионате Европы. Начало прокатов — в 19:00. Лидерами соревнований после короткой программы являются грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.

Французские фигуристы Камий Ковалёв и Павел Ковалёв, выступающие в парном катании, досрочно завершили выступления на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва), сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Снятие спортивной пары с соревнований связано с падением Камий Ковалёв в короткой программе накануне, 10 января. Фигуристы получили 50,90 балла и заняли 15-е место по итогам прокатов с короткой программой.

11 января, четверг

13.15 – Женщины, короткая программа

19.00 – Парное катание, произвольная программа

Трансляция на ETV+

11 января, 14:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)

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