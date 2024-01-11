Хоккей
11.01.2024, 10:41

Международная федерация хоккея отстранила сборные Израиля по соображениям безопасности

 
ФОТО: Pexels.com

Международная федерация хоккея отстранила сборные Израиля от международных турниров „по соображениям безопасности“, сообщает официальный сайт организации.

В документе говорится „ В соответствии с обязанностью ИИХФ защищать всех участников соревнований ИИХФ и обязательством разработать соответствующую политику в области здравоохранения и безопасности, Совет ИИХФ в рамках своих полномочий, предусмотренных Уставом ИИХФ, принял решение ограничить участие сборной Израиля в чемпионатах ИИХФ до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников)“.

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