11.01.2024, 10:41
Международная федерация хоккея отстранила сборные Израиля по соображениям безопасности
ФОТО: Pexels.com
Международная федерация хоккея отстранила сборные Израиля от международных турниров „по соображениям безопасности“, сообщает официальный сайт организации.
В документе говорится „ В соответствии с обязанностью ИИХФ защищать всех участников соревнований ИИХФ и обязательством разработать соответствующую политику в области здравоохранения и безопасности, Совет ИИХФ в рамках своих полномочий, предусмотренных Уставом ИИХФ, принял решение ограничить участие сборной Израиля в чемпионатах ИИХФ до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников)“.
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