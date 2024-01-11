ВИДЕО | Бронзовый прокат Селевко с золотым отливом

„Я невероятно счастлив, наконец-то получилось откататься так, как я умею. Самое удивительное, что нервничал-то я перед прокатом ровно так же, как обычно. А получился лучший результат в моей карьере. Наверное, я просто смог подойти к пику своей формы. Когда я увидел, что набрал 90 баллов, - это был просто шок, другими словами и не сказать. Точно не рассчитывал на такие оценки, хоть и понимал, что теоретически на это способен. А получилось и практически“, - сказал Александр после проката.