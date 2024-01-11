ВИДЕО | Бронзовый прокат Селевко с золотым отливом
На чемпионате Европы 2024 года по фигурному катанию, который проходит в литовском Каунасе, представитель Эстонии Александр Селевко в короткой программе занял третье место и завоевал малую бронзовую медаль.
Это историческое событие! Никому из эстонских фигуристов еще не удавалось получить медаль на титульных соревнованиях. Малая бронза с золотым отливом!
Первым из представителей Эстонии на лед вышел старший из братьев Селевко - Александр. Он набрал рекордные для себя 90.05 балла (предыдущий личный рекорд на международных соревнованиях - 83.58 - Александр установил в Загребе месяц назад).
„Я невероятно счастлив, наконец-то получилось откататься так, как я умею. Самое удивительное, что нервничал-то я перед прокатом ровно так же, как обычно. А получился лучший результат в моей карьере. Наверное, я просто смог подойти к пику своей формы. Когда я увидел, что набрал 90 баллов, - это был просто шок, другими словами и не сказать. Точно не рассчитывал на такие оценки, хоть и понимал, что теоретически на это способен. А получилось и практически“, - сказал Александр после проката.
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