ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (686-й день) | „Не будет дня после Украины. Будет день после войны. Будет день после Путина“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Страны НАТО пообещали миллиарды евро помощи Киеву
Совет НАТО-Украина, созданный после саммита альянса в Вильнюсе в 2023 году, подтвердил, что продолжит оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь украинскому государству и заявил о планах предоставить дополнительные возможности „на миллиарды евро“ в 2024 году.
Подробности этих планов не раскрываются.
Кроме того, союзники Украины по НАТО „решительно осудили“ эскалацию российских воздушных ударов, а также использование Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, и беспилотников из Ирана.
Встреча прошла на уровне послов и была созвана по просьбе Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву
В телеграм-канале президента говорится, что в ходе визита он планирует провести переговоры с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Игридой Шимоните и спикером Сейма Викторией-Чмилите Нильсен.
По его словам, переговоры будут посвящены вопросам безопасности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, сотрудничеству в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дронов, а также дальнейшей координации европейской поддержки.
Также Зеленский планирует встретиться с представителями политических сил Литвы и украинской общины, а также СМИ. Помимо этого, президент сообщил, что позднее он планирует посетить Латвию и Эстонию.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов евро, сообщает „Громадьске“.
„В январе мы снова отправим боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М-577. Будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности“ , — сказал Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
„Не будет дня после Украины. Будет день после войны. Будет день после Путина“. Зеленский выступил в Вильнюсе
Владимир Зеленский приехал в Вильнюс, чтобы встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а после встречи отправился на площадь, чтобы обратиться к литовцам.
В начале своей речи Зеленский отметил, что еще несколько дней назад погода была холодная, но потом заметно потеплело. „И это символично, когда мы вместе — холод отступает. Уверен, что отступит и Россия. Мы не можем сейчас назвать конкретный день, когда это случится, но мы знаем, что это случится“, — сказал Зеленский.
Он призвал работать столько, сколько необходимо, чтобы Украина была в Европе среди равных — и чтобы не было больше империй. „Не будет дня после Украины. Будет день после войны. Будет день после Путина“, — сказал Зеленский, добавив, что этот день станет гарантией безопасности для всех европейских стран — и днем шанса для Беларуси.
В конце выступления Зеленский поблагодарил за поддержку литовский народ и президента Литвы.
Поздно вечером 9 января российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, удар по городу был нанесен с территории Белгородской области с помощью ЗРК С-300. В результате атаки в Харькове был поврежден детский оздоровительный центр.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За сутки произошло 77 боевых столкновений.
Российские войска нанесли пять ракетных и 52 авиационных удара, а также совершили 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На купянском направлении ВСУ отбили восемь атак в районе Синьковки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отбили пять атак в районах Тернов и Веселого Донецкой области.
На бахмутском направлении украинские военные отбили три атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, а также 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские военные отразили 15 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении ВСУ отразили атаку в районе Старомайорского Донецкой области.
На запорожском направлении украинские воины отбили две атаки в районе Вербового Запорожской области.
На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра. Украинские военные отразили девять атак ВС РФ.
Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
Подразделения украинских ракетных войска поразили два артиллерийских средства, а также район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что российские власти „активизировала механизмы принудительной мобилизации“ на территории аннексированных Херсонской и Запорожской областей.
По данным ГУР, местные власти, подконтрольные РФ, сосредоточили свое внимание на фермерах. В частности, по хозяйствам в ряде населенных пунктов были разосланы письма с требованием, согласно которому все мужчины призывного возраста должны встать на воинский учет.
В украинской разведке утверждают, что в случае неисполнения этого требования сельскохозяйственные предприятиям и отдельным фермам грозят штрафы в размере 400 тысяч рублей.
Около 50 стран осудили поставки северокорейского оружия в Россию
Группа из почти 50 государств осудила поставки северокорейских ракет в Россию и их использование против Украины.
„Мы самым решительным образом осуждаем экспорт КНДР и закупку Россией баллистических ракет КНДР, а также применение Россией этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения“, — говорится в заявлении, которое опубликовал Госдеп США.
К документу присоединились 48 стран, в том числе почти все европейские государства, а также США, Канада, Израиль, Австралия, Япония и Южная Корея.
В совместном заявлении страны раскритиковали закупку российскими властями северокорейского оружия, заявив, что она противоречит нескольким резолюциям ООН, которые поддерживала сама Россия. Они также призвали все государства — члены ООН осудить нарушения со стороны Москвы и Пхеньяна.
В заявлении также подчеркивается, что использование Россией северокорейского оружия влияет на ситуацию с безопасностью во всем мире.
За минувшие сутки российские военные нанесли 102 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области, заявил глава областной администрации Юрий Малашко.
По его данным, российские военные атаковали населенные пункты области беспилотниками и артиллерией. В результате этих атак, по предварительным данным, были разрушены девять жилых домов. Пострадавших нет.
Sky News: Иран разработал для России новый ударный беспилотник
Иран разработал для России новый ударный беспилотник „Шахед-107“, который может быть оснащен технологией поиска важных целей, например, британских и американских реактивных систем залпового огня, пишет Sky News со ссылкой на неназванный источник.
По словам источника, „Шахед-107“ относится к семейству беспилотных летательных аппаратов „Шахед-101“ с V-образным хвостом. Предполагается, что новый БПЛА можно запускать с транспортного средства, а его радиус действия будет достигать 1500 километров.
Собеседник телеканала также заявил, что иранские и российские специалисты провели испытание специально разработанного для России дрона. Кроме того, Иран якобы уже предложил российским военным купить „несколько единиц“ новых беспилотников за более чем два миллиона долларов, добавил источник.
Евросоюз может успеть поставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз все еще может успеть поставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов к марту-апрелю 2024 года, сообщает Politico.
„Я не рад, когда вижу, что некоторые министры обороны говорят, что мы не сможем выполнить эту поставку. Это не та информация, которую вы даете, когда на вашем континенте идет война“, — заявил Бретон.
По его словам, для достижения поставленной цели странам ЕС необходимо сократить экспорт оружия в другие страны, а также нарастить внутреннее производство боеприпасов.
Бретон также заявил, что в течение двух лет ЕС может сравниться с Россией по производству оружия. Он подчеркнул, что для Евросоюза „чрезвычайно важно“ иметь такой же потенциал. Кроме того, Бретон предложил создать европейский оборонный фонд на 100 миллиардов евро для совместных закупок оружия и наращивания военного производства внутри ЕС.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
На купянском направлении российские военные отразили четыре атаки. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и две боевые машины пехоты (БМП).
На краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и две БМП.
На донецком направлении российские войска нанесли поражение в живой силе и технике противника. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, два танка, две БМП и три боевые бронированные машины (ББМ).
На южно-донецком направлении российские войска отразили две в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 170 военнослужащих, два танка и три ББМ.
На запорожском направлении российские войска отразили атаку в районе Работино Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих.
На херсонском направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на правом берегу Днепра. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и артиллерийскую систему М777.
Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и „Ураган“. Кроме того, были уничтожены 34 украинских БПЛА.
Euractive: Евросоюз пообещал предоставить финансовую помощь Украине не позднее марта
Евросоюз пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта 2024 года, пишет газета Euractive со ссылкой на источники в ЕС.
По словам источников, европейские чиновники по-прежнему надеются согласовать пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Однако в случае, если Венгрия снова воспользуется своим правом вето, то ЕС предоставит помощь Украине иными способами.
Власти Воронежской области ввели режим ЧС в поселке Петропавловка, где четыре человека получили ранения из-за падения боеприпаса с российского самолета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, введение режима ЧС ускорит выделение средств, в том числе на восстановление разрушенных домов, строительство новых и компенсации жителям.
„По итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были. Как и обещал, проведем строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки“, — пояснил Гусев.
В Украине запустили проект „Хочу найти“ для родственников российских военнослужащих
В Украине 10 января состоялся запуск государственного проекта для поиска российских военнослужащих „Хочу найти“, сообщает РБК-Украина.
С помощью этого сервиса близкие военных, которые пропали без вести, погибли или попали в плен в Украине, смогут получить информацию о них. Связаться с проектом можно будет через телеграм-бот или сайт.
Власти Украины внесли американскую сеть быстрого питания Subway в список „спонсоров войны“
Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Более 500 ресторанов Subway продолжают работать на российском рынке, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет России, говорится в сообщении. Кроме того, Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети (в частности „ВК“ и „Одноклассники“) и доставляет еду через сервисы „Яндекса“, сотрудничающие с правоохранительными органами, утверждает НАПК.
Кремль — о встречах по обсуждению „формулы мира“ Зеленского: „Очень странный процесс“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обсуждения „формулы мира“, предложенной главой Украины Владимиром Зеленским „очень странным процессом“.
„Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по урегулированию, по мирному форуму. Мирный форум Зеленского — это какая-то формула, какая-то комбинация стран, которая обсуждает некую мирную формулу без участия России. Очень странный процесс“, — цитирует Пескова „Интерфакс“. Он добавил, что по-прежнему существует „де-факто юридически закрепленный отказ“ Украины от каких-либо переговоров.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 42 боевых столкновения. Российские войска нанесли два ракетных и 29 авиаударов и совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям.
На купянском направлении украинские силы отбили пять атак у Синьковки Харьковской области. Российские войска нанесли авиаудар в районе Петропавловки
На лиманском направлении ВСУ отбили три атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области. Российские войска нанесли авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.
На бахмутском направлении украинские силы отразили атаку российских войск вблизи Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские войска отбили девять атак возле Новобахмутовки, Авдеевки и Северного и еще 10 атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать российскую армию у Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВС РФ семь раз пытались прорвать оборону и нанесли свыше 20 авиаударов.
На запорожском направлении украинские силы отбили четыре атаки вблизи Работино и западнее Вербового Запорожской области.
На херсонском направлении российские войска предприняли 10 безуспешных штурмовых действий, украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра.
За сутки украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава российской армии. Также силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пункту управления, складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы российской армии.
Бывший британский премьер Борис Джонсон назвал утверждения о срыве им мирных переговоров между Украиной и Россией „полной чушью“
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал утверждения о том, что он „запретил“ Украине подписывать мирный договор с Россией весной 2022 года, „полной чушью и российской пропагандой“, пишет The Times.
Борис Джонсон был одним из первых западных лидеров, приехавших в Украину с началом войны. После того, как российская и украинская делегации встретились в Стамбуле в конце марта 2022 года, Джонсон, как пишет The Times, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых сказал, что „обеспокоен характером любого потенциального соглашения“ и пообещал, что Великобритания поддержит Украину „на тысячу процентов“.
По материалам „Медузы“.
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