ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (686-й день) | „Не будет дня после Украины. Будет день после войны. Будет день после Путина“

Страны НАТО пообещали миллиарды евро помощи Киеву

Совет НАТО-Украина, созданный после саммита альянса в Вильнюсе в 2023 году, подтвердил, что продолжит оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь украинскому государству и заявил о планах предоставить дополнительные возможности „на миллиарды евро“ в 2024 году.

Подробности этих планов не раскрываются.

Кроме того, союзники Украины по НАТО „решительно осудили“ эскалацию российских воздушных ударов, а также использование Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, и беспилотников из Ирана.

Встреча прошла на уровне послов и была созвана по просьбе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву

В телеграм-канале президента говорится, что в ходе визита он планирует провести переговоры с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Игридой Шимоните и спикером Сейма Викторией-Чмилите Нильсен.

По его словам, переговоры будут посвящены вопросам безопасности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, сотрудничеству в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дронов, а также дальнейшей координации европейской поддержки.

Также Зеленский планирует встретиться с представителями политических сил Литвы и украинской общины, а также СМИ. Помимо этого, президент сообщил, что позднее он планирует посетить Латвию и Эстонию.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов евро, сообщает „Громадьске“.

„В январе мы снова отправим боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М-577. Будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности“ , — сказал Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

„Не будет дня после Украины. Будет день после войны. Будет день после Путина“. Зеленский выступил в Вильнюсе

Владимир Зеленский приехал в Вильнюс, чтобы встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а после встречи отправился на площадь, чтобы обратиться к литовцам.