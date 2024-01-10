Михаил Селевко: порадовался за брата, а сам не смог

„Совсем сегодня ничего не получилось. Причины - психологические, было просто очень тяжело. На тренировках все получалось, а уже на шестиминутной разминке почувствовал, что дрожат ноги.

Я посмотрел прокат брата, очень за него порадовался, но сам не смог. Наверное, слишком большие ожидания у меня были от себя. А ведь короткая программа - очень важная, она может все усилия перечеркнуть. Любая ошибка критична, а у меня было их гораздо больше. С каждым прыжком было все тяжелее собраться. Но надо было сжать зубы и докатать эмоционально, а не бросать и не идти пешком, как бы ни хотелось.

Может, дело еще в том, что на прошлой неделе я травмировался, так что пришлось тренироваться на обезболивающих. Смазанная вышла подготовка, прямо скажу. Ну что ж, это тоже опыт, надеюсь, правда, что такого уже я не повторю, мне этого турнира хватит“.

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