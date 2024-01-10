Александр Селевко: это лучший результат в моей карьере! Я невероятно счастлив

„Я невероятно счастлив, наконец-то, получилось откататься так, как я умею. Самое удивительное, что нервничал-то я перед прокатом ровно так же, как обычно. А получился лучший результат в моей карьере. Наверное, я просто смог подойти к пику своей формы. Когда я увидел, что набрал 90 баллов, - это был просто шок, другими словами и не сказать. Точно не рассчитывал на такие оценки, хоть и понимал, что теоретически на это способен. А получилось и практически.

Не могу сказать, что подготовка к турниру получилась безоблачной - были проблемы с ногой. Перед чемпионатом страны я отказался от тулупа, было сложно его прыгать. Потом и от лутца отказался - слишком беспокоила травма. Но в произвольной собираюсь сделать оба прыжка. Надеюсь, в пятницу тоже удастся откататься чисто - это главная задача сейчас для меня. Нужно просто справиться с нервами.

Мне очень важно вернуться на чемпионат Европы, я несколько лет не мог сюда отобраться.

Тут не всем нравится лед, он немного отличается. А нам с братом наоборот - мы обсудили, что лед очень „удобный“, а арена просто фантастическая. Мы с братом очень рады, что получилось приехать сюда вдвоем. Вроде бы это даже впервые в истории чемпионатов Европы - что два брата выступают вместе в мужском турнире. Это очень приятное ощущение, хоть мы соревнуемся на одних соревнованиях довольно часто, можно сказать, что привыкли“, - передает специально для Delfi корреспондент Майя Багрянцева из Каунаса.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.