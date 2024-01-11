Финские СМИ: граница с Россией будет закрыта дольше, чем планировалось изначально

Граница с Россией останется закрытой после 14 января, сообщают финские СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Первой об этом написала газета Iltalehti.

Правительство должно принять новое решение о границе, что, очевидно, будет сделано в четверг на заседании Госсовета.

Согласно данным издания Helsingin Sanomat, закрытие границы продлят еще на месяц.

Вчера премьер-министр Петтери Орпо в интервью Yle заявил, что ситуация на границе требует дополнительных мер, поскольку действия России принципиально не поменялись. Об этом же ранее в понедельник заявила глава МВД Мари Рантанен: по ее словам, нет информации, что деятельность РФ каким-то образом изменилась за то время, что граница была закрыта.

Пограничная служба вчера сообщила о задержании четверых нелегальных мигрантов, попавших в Финляндию с российской стороны по перечесенной местности.

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