ЭОК наградит Мартена Лийва, завоевавшего серебряную медаль на ЧЕ, солидной суммой

В начале января Лийв завоевал для Эстонии первую медаль в новом году, выиграв серебряную медаль на дистанции 500 метров. По словам президента Олимпийского комитета Эстонии Урмаса Сыырумаа, благодаря Лийву олимпийский год начался удачно.

„Своими двумя медалями подряд - в прошлом году он выиграл бронзу - Мартен показывает, что он является лучшим спортсменом в европейском и мировом конькобежном спорте. Попутного ветра и успешного выступления на чемпионате мира“, - говорится в пресс-релизе Сыырумаа.

Денежные премии за завоеванные медали в международных соревнованиях определяются в порядке, утвержденном Исполкомом ЭОК. Согласно правилам, денежная премия для спортсмена, завоевавшего серебряную медаль на чемпионате Европы в олимпийских дисциплинах, составляет 10 000 евро, а премия для тренеров спортсменов, завоевавших медали, составляет половину от суммы, выплаченной спортсмену.

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