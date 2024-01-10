ТАСС превратил эстонских фигуристов в россиян
10 января российское информационное агентство ТАСС выпустило новость „Двадцать семь рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы в Литве“, которую перепечатали практически все российские спортивные издания.
В самой новости рассказывается про чемпионат Европы этого года и про отстранение российских спортсменов от соревнований: „после китайской Олимпиады россияне в международных стартах больше не участвовали, за исключением тех спортсменов, которые приняли решение сменить спортивное гражданство, или же тех, кто в силу мощнейшей внутренней конкуренции еще до отстранения россиян уехал тренироваться и выступать за другие страны. В общей сложности это 27 спортсменов, рожденных в России, - 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров, которые выступают за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии“, - пишет ТАСС.
Откуда в списке взялась Эстония, не очень понятно, так как согласно данным из открытых источников, все ребята, поехавшие в этом году на чемпионат Европы, из Эстонии (кроме француженки Мазенг).
Эстонию на чемпионате Европы представят шесть фигуристов: сразу три спортсмена тренера Ирины Кононовой - Натали Лангербаур (женское одиночное катание) и братья Михаил и Александр Селевко (мужское одиночное катание), также покорять литовский лед отправляется бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова и танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке.
Где родились эстонские фигуристы, выступающие на ЧЕ - 2024?
Александр Селевко - 2001, Йыгева, Эстония
Михаил Селевко - 2002, Йыгева, Эстония
Кристина Лисовская - 2000, Таллинн, Эстония
Натали Лангебаур - 2004, Таллинн, Эстония
Марко Евгений Гайдоенко - 2001, Таллинн, Эстония
Солен Мазенг - 2003, Париж, Франция
Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024
Мужчины
Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения
Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан
Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия
Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия
Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия
Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия
Владимир Самойлов (Москва) — Польша
Женщины
Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия
Мария Сенюк (Москва) — Израиль
Екатерина Куракова (Москва) — Польша
Антонина Дубинина (Москва) — Сербия
Пары
Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция
Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия
Лука Берулава (Москва) — Грузия
Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия
Мария Павлова (Москва) — Венгрия
Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия
Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды
Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша
Танцы на льду
Асаф Казимов (Санкт-Петербург) — Испания
Евгения Лопарева (Москва) — Франция
Глеб Смолкин (Санкт-Петербург) — Грузия
Мария Игнатьева (Екатеринбург) — Венгрия
Никита Лысак (Клин) — Словакия
Итого - 24 спортсмена
Источники - Тасс, Спорт-Экспресс
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