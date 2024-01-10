ТАСС превратил эстонских фигуристов в россиян

В самой новости рассказывается про чемпионат Европы этого года и про отстранение российских спортсменов от соревнований: „после китайской Олимпиады россияне в международных стартах больше не участвовали, за исключением тех спортсменов, которые приняли решение сменить спортивное гражданство, или же тех, кто в силу мощнейшей внутренней конкуренции еще до отстранения россиян уехал тренироваться и выступать за другие страны. В общей сложности это 27 спортсменов, рожденных в России, - 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров, которые выступают за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии“, - пишет ТАСС.