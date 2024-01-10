Зимние виды
10.01.2024, 12:17

ТАСС превратил эстонских фигуристов в россиян

 
Натали Лангербаур
Натали Лангербаур
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

10 января российское информационное агентство ТАСС выпустило новость „Двадцать семь рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы в Литве“, которую перепечатали практически все российские спортивные издания.

В самой новости рассказывается про чемпионат Европы этого года и про отстранение российских спортсменов от соревнований: „после китайской Олимпиады россияне в международных стартах больше не участвовали, за исключением тех спортсменов, которые приняли решение сменить спортивное гражданство, или же тех, кто в силу мощнейшей внутренней конкуренции еще до отстранения россиян уехал тренироваться и выступать за другие страны. В общей сложности это 27 спортсменов, рожденных в России, - 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров, которые выступают за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии“, - пишет ТАСС.

Откуда в списке взялась Эстония, не очень понятно, так как согласно данным из открытых источников, все ребята, поехавшие в этом году на чемпионат Европы, из Эстонии (кроме француженки Мазенг).

Эстонию на чемпионате Европы представят шесть фигуристов: сразу три спортсмена тренера Ирины Кононовой - Натали Лангербаур (женское одиночное катание) и братья Михаил и Александр Селевко (мужское одиночное катание), также покорять литовский лед отправляется бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова и танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке.

Где родились эстонские фигуристы, выступающие на ЧЕ - 2024?

Александр Селевко - 2001, Йыгева, Эстония

Михаил Селевко - 2002, Йыгева, Эстония

Кристина Лисовская - 2000, Таллинн, Эстония

Натали Лангебаур - 2004, Таллинн, Эстония

Марко Евгений Гайдоенко - 2001, Таллинн, Эстония

Солен Мазенг - 2003, Париж, Франция

Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024

Мужчины

  • Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения

  • Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан

  • Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия

  • Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия

  • Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия

  • Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия

  • Владимир Самойлов (Москва) — Польша

    Женщины

  • Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия

  • Мария Сенюк (Москва) — Израиль

  • Екатерина Куракова (Москва) — Польша

  • Антонина Дубинина (Москва) — Сербия

Пары

  • Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция

  • Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия

  • Лука Берулава (Москва) — Грузия

  • Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия

  • Мария Павлова (Москва) — Венгрия

  • Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия

  • Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды

  • Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша

Танцы на льду

  • Асаф Казимов (Санкт-Петербург) — Испания

  • Евгения Лопарева (Москва) — Франция

  • Глеб Смолкин (Санкт-Петербург) — Грузия

  • Мария Игнатьева (Екатеринбург) — Венгрия

  • Никита Лысак (Клин) — Словакия

    Итого - 24 спортсмена

Источники - Тасс, Спорт-Экспресс

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