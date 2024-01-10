Латвийский фигурист: Российским спортсменам сейчас не время возвращаться на соревнования

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов на летних Олимпийских играх в Париже в следующем году.

Ряд стран, в том числе Латвия, раскритиковали решение МОК, но при этом ни один из национальных олимпийских комитетов не объявил бойкот Олимпиады-2024.

„На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и решение (МОК) поспешное. Война все еще продолжается, к тому же допинговый скандал в российском фигурном катании не закончился. Лично я не могу от всей души сказать, что все хорошо и давайте вновь выступать вместе. Полагаю, это будет необходимо тогда, когда ситуация нормализуется политически“, - отметил латвийский спортсмен.

Васильев заявил, что согласен с идеей возвращения российских спортсменов на международные соревнования, но сейчас для этого неподходящее время. „Пока им не обязательно возвращаться, но со временем это придется разрешить“, - добавил он.

Фигурист отметил, что российским спортсменам бессмысленно выступать под нейтральным флагом, потому что все равно все будут знать, что они российские спортсмены.

„Нет такой нейтральной страны. Я бы понял, что этих спортсменов выгнали бы из своей страны или они были бы пострадавшими в ней, но нет. Только одна страна выступает под нейтральным флагом. Тогда перестаньте притворяться и разрешите российским спортсменам их флаг“, - пояснил свою позицию Васильев.

По его словам, многие люди, которых он знает в России, были против войны.

„Надеюсь, что после того, как страна успокоится, нормальные люди выйдут и покажут ту сторону, которая сейчас исчезает из мирового спорта. Я надеюсь, что те спортсмены, которые проявили поддержку государственной политики России, сделали это не потому, что им очень хотелось“ - продолжил Васильев.