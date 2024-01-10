Футболист сборной Эстонии стал игроком 11-кратного чемпиона Ирландии

„Я рад, что у Стена Рейнкорта появилась возможность перебраться в зарубежную лигу. Мы договорились со Стеном, что сначала отдадим его в аренду, а затем постараемся найти ему клуб за границей“, - сказал главный тренер „Флоры“ Норберт Хурт.

„Стен – очень преданный и решительный игрок, который двигается вперед в своем развитии, возможно, маленькими, но уверенными шагами. Я считаю, что с точки зрения стиля игры Ирландия должна ему хорошо подойти!“ - добавил Хурт.

„Мне приятно двигаться из „Флоры“ дальше, где я приобрел много опыта и друзей, и очень развился за эти годы. Я также рад присоединиться к 11-кратному чемпиону Ирландии „Богемиан“. Клуб принял меня очень хорошо, и я готов к новому вызову“, - сказал Рейнкорт.

Последние три года Рейнкорт, который является воспитанником тартуского футбола, был игроком „Флоры“, а в позапрошлом сезоне и во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за „Курессааре“. В высшей лиге чемпионата Эстонии он провел 163 матча и забил 40 голов.

Дублинский футбольный клуб „Богемиан“ был основан в 1890 году и за свою 133-летнюю историю 11 раз становился чемпионом в высшей лиге чемпионата Ирландии и семь раз выигрывал Кубок страны.

Главный тренер ирландского клуба Деклан Девайн не постеснялся похвалить эстонского футболиста. „Стен — игрок сборной Эстонии. Он сыграл во многих матчах высокого уровня. Я наблюдал за его игрой в составе „Флоры“ в чемпионате Эстонии. Он очень подвижный парень. Он хорошо держит мяч и был выбран лучшим нападающим эстонской высшей лиги в 2022 году. Ему есть куда расти и развиваться“.

Новый сезон в высшей лиги Ирландии стартует 16 февраля, когда „Богемиан“ сыграет с „Слайго Роверс“.

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