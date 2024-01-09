17-летний сын рекордсмена чемпионата Эстонии по футболу пополнил ряды „Флоры“

Я очень рад присоединиться к „Флоре“ и продолжить здесь свою карьеру! Я с нетерпением жду нового сезона и сделаю все возможное, чтобы помочь клубу в достижении их целей. Это будет захватывающий и конкурентноспособный сезон, ведь защищать титул чемпиона всегда непросто“, - сказал новичок „Флоры“ через пресс-службу клуба.

„Мы давно следим за развитием Максима Калимуллина, а перед отъездом в Польшу у него был небольшой пробный период в нашей команде. Это целеустремленный атакующий полузащитник, который может хорошо взаимодействовать с топ-нападающими. Мы искали техничного и опытного игрока на эту позицию“, - прокомментировал главный тренер „Флоры“ Норберт Хурт.

Максим Калимуллин начал свою карьеру в качестве игрока молодежной команды „Инфонет“, а в 2018 году перешел в недавно созданный футбольный клуб „Таллинн“. В 2021 году он дебютировал на уровне первой лиги „Б“ в 15-летнем возрасте, приняв участие в 12 играх и забил пять голов. В позапрошлом сезоне он был самым результативным игроком первой лиги „Б“, забив 33 гола в 29 играх, которые помогли команде выйти в первую лигу.

Перед прошлым сезоном Калимуллин перешел в молодежную команду польского клуба „Легия“ U19, но в июле вернулся в Эстонию и вновь присоединился к футбольному клубу „Таллинн“, за который забил шесть голов в 16 матчах первой лиги.

17-летний футболист представлял различные юношеские сборные Эстонии.

Отец Максима Калимуллина – семикратный чемпион Эстонии Андрей Калимуллин, который является рекордсменом высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу по количеству проведенных матчей.

В чемпионате Эстонии Андрей Калимуллин провел 517 матчей и забил 22 мяча.

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