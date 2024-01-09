Бывший партнер Михаэля Шумахера по команде: Я слышал, что он сидит за обеденным столом со своей семьей

После трагедии во время катания на лыжах 7-кратный чемпион Формулы-1 почти шесть лет находился в коме. Его семья хранит подробности о состоянии его здоровья в тайне.

„Я слышу детали только из вторых уст. Я слышал от членов Формулы-1, что он сидит за столом ужинать, но не знаю, правда ли это. Я умею читать только между строк“, – цитирует Джонни Герберта Mail Sport со ссылкой на BettingSites.co.uk.

„Мы мало слышим от семьи, и это понятно. Они всегда все хранили очень приватно, очень тайно. Я не чувствую, что все изменилось так, как хочется многим из нас, кто знал его, и многим его поклонникам во всем мире.

Мы бы все хотели знать, что дела двигаются в положительном ключе. Но поскольку у нас нет никакой информации, мы можем лишь предположить, что он еще не в таком состоянии, где есть шансы на выздоровление“, - сказал Герберт.

Герберт выступал в Формуле-1 с 1989 по 2000 год, а в 1995 году был партнером знаменитого немца по команде Benetton.

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