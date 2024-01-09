Бывший партнер Михаэля Шумахера по команде: Я слышал, что он сидит за обеденным столом со своей семьей
По словам бывшего партнера Михаэля Шумахера по команде Джонни Герберт, семикратный чемпион мира уже достаточно здоров, чтобы обедать со своей семьей.
После трагедии во время катания на лыжах 7-кратный чемпион Формулы-1 почти шесть лет находился в коме. Его семья хранит подробности о состоянии его здоровья в тайне.
„Я слышу детали только из вторых уст. Я слышал от членов Формулы-1, что он сидит за столом ужинать, но не знаю, правда ли это. Я умею читать только между строк“, – цитирует Джонни Герберта Mail Sport со ссылкой на BettingSites.co.uk.
„Мы мало слышим от семьи, и это понятно. Они всегда все хранили очень приватно, очень тайно. Я не чувствую, что все изменилось так, как хочется многим из нас, кто знал его, и многим его поклонникам во всем мире.
Мы бы все хотели знать, что дела двигаются в положительном ключе. Но поскольку у нас нет никакой информации, мы можем лишь предположить, что он еще не в таком состоянии, где есть шансы на выздоровление“, - сказал Герберт.
Герберт выступал в Формуле-1 с 1989 по 2000 год, а в 1995 году был партнером знаменитого немца по команде Benetton.
Источник: Спорт 24
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