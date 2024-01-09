09.01.2024, 18:15
В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель в больнице
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Сегодня вечером в аварии в Харьюмаа пострадал человек.
Во вторник, в 16:30 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на шоссе Куйвайыэ-Козе-Ууэмыйза теэ в деревне Крей в волости Козе в Харьюмаа.
По предварительным данным, находящийся в состоянии опьянения 63-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Toyota, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось на крышу.
Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
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