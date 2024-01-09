Бывшие топ-центристы официально вступили в СДПЭ

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, теперь роль социал-демократов возрастет как в Рийгикогу и правительстве, так и в долгосрочной политической перспективе.“Речь идет об опытных политиках, при поддержке которых социал-демократы cмогут эффективнее отстаивать в обществе солидарность, равные возможности и региональное равновесие. В интересах всех жителей и семей нашей страны – более заботливое, сильное и солидарное общество“, – отметил Ляэнеметс.