ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (685-й день) | 520 детей погибли в Украине с начала полномасштабного российского вторжения

Войска России уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

На херсонском направлении в результате огневого поражения убиты до 25 военнослужащих ВСУ, уничтожены два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“.

На запорожском направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области. Потери противника — до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

На южно-донецком направлении армия России отразила две атаки ВСУ в районе Приютного Запорожской области. Потери ВСУ — до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На донецком направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки ДНР. Потери противника — до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении российские военные поразили три бригады ВСУ в районах Торского ДНР, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ — до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица „Акация“.

На купянском направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки и Песчаного Харьковской области. Потери противника — до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Российские войска 6 января ударили по городу Покровск и поселку Ровное в Донецкой области ракетами, выпущенными из комплекса С-300. Погибли 11 человек, в том числе пять детей.

„Это должен видеть весь мир“, — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в подписи к видео.

Глава офиса Зеленского опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан удар российских сил по больнице в Покровске

Перед официальным началом Всемирного экономического форума 14 января в Давосе пройдет встреча в рамках „формулы мира“, предложенной властями Украины. В ней примут участие более 70 советников по национальной безопасности. Встречу организовали Швейцария и Украина.

Власти Швейцарии и Украины никак это не комментировали. Но организаторы Всемирном экономическом форуме подтвердили, что президент Зеленский выступит на форуме с речью и встретится с руководителями компаний. Форум будет проходить с 15 по 19 января.

Ожидается, что сперва Зеленский посетит Берн, а затем — Давос. Издание отмечает, что до конца неясно, приедет ли президент Украины, поскольку такие визиты зависят от ситуации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Швейцарию, сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

Мирная жительница погибла при обстреле села в Курской области

Губернатор Роман Старовойт уточнил, что село Горналь Суджанского района попало под обстрел со стороны Украины. Погибла мирная жительница, повреждено два дома.

Он также подтвердил, что силы ПВО сбили беспилотник в Курчатовской районе.

Три человека пострадали при атаке дронов в Орле

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

В Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, пожар, возникший на месте падения, локализовали. О разрушениях и пострадавших в сообщении губернатора не говорится.

Российские телеграм-каналы сообщали об атаке беспилотника на нефтебазу „Орелнефтепродукт“. Mash пишет, что второй дрон атаковал здание „Орелэнерго“, где произошел пожар. По данным „112“, пострадали два человека — у них порезы от разбитых окон в здании „Орелэнерго“.

В Петербурге возобновил работу завод Hyundai. Предприятие находилось в простое с марта 2022 года

Как сообщает „Фонтанка“, предприятие работает в одну смену, пока там будут обучать персонал и обслуживать оборудование. Запустить сборку автомобилей на заводе планировали до середины 2024 года.

Завод Hyundai в Петербурге — одно из крупнейших автопроизводств России, где, в частности, собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Завод остановил работу в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабнго вторжения РФ в Украину. В качестве причины называлась „нехватка комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов“.

В декабре Hyundai Motor объявила о намерениях продать завод. В качестве потенциального покупателя называлась компания „Арт-Финанс“ — структура главы автодилера „Авилон“ Андрея Павловича.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что потери армии Украины в 2023 году превысили 215 тысяч человек