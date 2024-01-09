ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (685-й день) | 520 детей погибли в Украине с начала полномасштабного российского вторжения
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Швейцарию, сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.
Ожидается, что сперва Зеленский посетит Берн, а затем — Давос. Издание отмечает, что до конца неясно, приедет ли президент Украины, поскольку такие визиты зависят от ситуации на фронте.
Власти Швейцарии и Украины никак это не комментировали. Но организаторы Всемирном экономическом форуме подтвердили, что президент Зеленский выступит на форуме с речью и встретится с руководителями компаний. Форум будет проходить с 15 по 19 января.
Перед официальным началом Всемирного экономического форума 14 января в Давосе пройдет встреча в рамках „формулы мира“, предложенной властями Украины. В ней примут участие более 70 советников по национальной безопасности. Встречу организовали Швейцария и Украина.
Глава офиса Зеленского опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан удар российских сил по больнице в Покровске
„Это должен видеть весь мир“, — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в подписи к видео.
Российские войска 6 января ударили по городу Покровск и поселку Ровное в Донецкой области ракетами, выпущенными из комплекса С-300. Погибли 11 человек, в том числе пять детей.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки и Песчаного Харьковской области. Потери противника — до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На краснолиманском направлении российские военные поразили три бригады ВСУ в районах Торского ДНР, Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ — до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица „Акация“.
На донецком направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Антоновки, Богдановки и Клещеевки ДНР. Потери противника — до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.
На южно-донецком направлении армия России отразила две атаки ВСУ в районе Приютного Запорожской области. Потери ВСУ — до 80 военнослужащих и два автомобиля.
На запорожском направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области. Потери противника — до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты.
На херсонском направлении в результате огневого поражения убиты до 25 военнослужащих ВСУ, уничтожены два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“.
Войска России уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
Российские средства ПВО перехватили 10 реактивных снарядов РСЗО „Vampire“, сбили шесть украинских беспилотников.
Мирная жительница погибла при обстреле села в Курской области
Губернатор Роман Старовойт уточнил, что село Горналь Суджанского района попало под обстрел со стороны Украины. Погибла мирная жительница, повреждено два дома.
Он также подтвердил, что силы ПВО сбили беспилотник в Курчатовской районе.
Три человека пострадали при атаке дронов в Орле
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Двое пострадавших от госпитализации отказались.
В Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, пожар, возникший на месте падения, локализовали. О разрушениях и пострадавших в сообщении губернатора не говорится.
Российские телеграм-каналы сообщали об атаке беспилотника на нефтебазу „Орелнефтепродукт“. Mash пишет, что второй дрон атаковал здание „Орелэнерго“, где произошел пожар. По данным „112“, пострадали два человека — у них порезы от разбитых окон в здании „Орелэнерго“.
В Петербурге возобновил работу завод Hyundai. Предприятие находилось в простое с марта 2022 года
Как сообщает „Фонтанка“, предприятие работает в одну смену, пока там будут обучать персонал и обслуживать оборудование. Запустить сборку автомобилей на заводе планировали до середины 2024 года.
Завод Hyundai в Петербурге — одно из крупнейших автопроизводств России, где, в частности, собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.
Завод остановил работу в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабнго вторжения РФ в Украину. В качестве причины называлась „нехватка комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов“.
В декабре Hyundai Motor объявила о намерениях продать завод. В качестве потенциального покупателя называлась компания „Арт-Финанс“ — структура главы автодилера „Авилон“ Андрея Павловича.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что потери армии Украины в 2023 году превысили 215 тысяч человек
Об этом сообщает „Интерфакс“. Об этом Шойгу заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
„Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения“, — сказал Шойгу.
Министр обороны РФ добавил, что российские войска „сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения“.
„В наших ближайших планах — улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки. Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников“, — сказал Шойгу.
За 2023 год войска России потеряла в полтора раза больше военных, чем за первый год вторжения в Украину, сообщила в конце декабря „Русская служба Би-би-си“, ссылаясь на анализ поименного списка погибших, который журналисты ведут вместе с „Медиазоной“ на основе открытых источников. Согласно этим данным, в 2022 году погибли 15 520 россиян, а по меньшей мере 24 100 — в 2023 году. Журналисты отметили, что реальный уровень потерь российской армии гораздо выше.
На вопрос о том, как регулярные обстрелы Белгорода стали возможным, Песков заявил следующее
Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов. Не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов.
Разумеется, наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается.
Власти Украины регулярно заявляют, что российские военные наносят удары по гражданским объектам. В Минобороны РФ и Кремле это отрицают.
Правозащитная организация Human Rights Watch утверждала, что кассетные боеприпасы во время войны применяли и российские, и украинские военные
520 детей погибли в Украине с начала полномасштабного российского вторжения
Об сообщает офис генерального прокурора страны.
Более 1191 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших детей в Донецкой (504 пострадавших), Харьковской (313), Херсонской (145) областях.
Вечером 8 января Белгород и Белгородская область подверглись обстрелу. Три человека получили ранения
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, российские силы ПВО сбили 10 воздушных целей „на подлете к городу“. В Минобороны уточнили, что удар по региону был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“.
В результате этой атаки, по данным Гладкова, пострадали три человека. „Женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности“, — написал губернатор. Утром он уточнил, что все пострадавшие находятся в реанимации.
По предварительным данным, в Белгороде в одном частном доме и двух многоквартирных домах выбило окна, а также были повреждены три автомобиля. Помимо этого, на стоянке одного из предприятий загорелись четыре грузовых автомобиля, их уже потушили, уточнил Гладков. Также губернатор сообщил, что в Белгородском районе была повреждена крыша частного дома.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки войска РФ нанесли 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 67 боевых столкновений. На купянском направлении украинские военные отбили пять атак противника возле Синьковки Харьковской области.
На лиманском направлении ВСУ отразили две атаки россиян восточнее Тернов Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отбили три атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать войска РФ в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, отбиты 12 атак.
На шахтерском направлении армия России наступательных действий не вела.
На запорожском направлении ВСУ отразили семь атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.
На херсонском направлении украинские военные продолжают попытки расширить плацдарм. За сутки россияне совершили 12 безуспешных штурмов на позиции ВСУ.
Силы и средства ПВО Украины уничтожили 18 российских крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два склада боеприпасов противника.
По материалам „Медузы“.
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