ЧЕ по фигурному катанию 2024: расписание, участники, трансляция
Вся информация о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года, который пройдет с 10 по 14 января в литовском Каунасе.
В мужском одиночном катании явным фаворитом является действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции. В этом сезоне он победил на этапах Гран-при в Анже и Чунцине. Причем на домашнем этапе Адам обошел бронзового призера чемпионата мира-2023 Илью Малинина из США, а в Китае – двукратного чемпиона мира Сему Уно из Японии, исполнив оба раза в произвольной 4 четверных прыжка. Помимо технической составляющей программ Сяо Хим Фа отличает и компонентность катания. Так что Адам рассматривается в этом сезоне как один из претендентов на победу на первенстве планеты. Правда, иногда фигурист нестабилен в своих выступлениях, как это случилось в финале Гран-при в Пекине, когда в короткой он сделал двойной лутц вместо четверного и в итоге стал четвертым. В декабре Адам уверенно выиграл чемпионат страны, пойдя на 5 четверных в произвольной, правда, допустил падение на одном из них. Но, несомненно, при должных прокатах у француза нет конкурентов на первенстве планеты.
В интервью Rus.err тренер братьев Селевко Ирина Кононова также отметила Адама: „Если нужно выделить главного фаворита, то назову действующего чемпиона Европы Хим Фа. А вот за два других места на пьедестале конкуренция будет более жесткая.
Еще один представитель Франции, Кевин Эймо стал призером этапов Гран-при 2023/2024 в Аллене и Эспоо, но в финале Гран-при стал последним, трижды упав в произвольной. На внутреннем первенстве Кевин не попал в тройку. В произвольной он стал лишь десятым, допустив три падения и две бабочки. В Каунасе Эймо все же выступит. Надеемся, фигуристу удалось преодолеть декабрьские невзгоды.
Претендентом на награды является серебряный призер чемпионата Европы-2023 Маттео Риццо из Италии, который завоевал бронзу на этапе Гран-при в Ванкувере и стал четвертым в Эспоо. Риццо пропустил чемпионат страны из-за травмы бедра. Кроме того, за прошедшее с серии Гран-при время Маттео поменял музыку короткой программы, под которую и выступит в Литве.
Лукас Бричги из Швейцарии после бронзы Евро-2023 также рассчитывает снова подняться на пьедестал. К тому же Лукас стал третьим на этапе Гран-при в Осаке.
В Каунасе также выступят: бронзовый призер чемпионата Европы-2022 Денис Васильев из Латвии, которого всегда тепло принимает публика, Ника Егадзе, представляющий Грузию, и Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан и ставший пятым на этапе Гран-при в Аллене в 2023-м.
От Эстонии выступят сразу два ученика Ирины Кононовой - братья Михаил и Александр Селевко.
„Перед обоими братьями будет стоять задача прокатать программу как можно чище. Если они это сделают, то и места смогут занять неплохие. Главная задача - чистый прокат. Хотелось бы, чтобы они были в топ-10“, - сказала тренер Кононова.
В женском одиночном катании, скорее всего, борьба за победу пойдет между представитльницами Бельгии, двукратным призером чемпионатов мира Луной Хендрикс и призером этапов Гран-при 2023 года Ниной Пинзарроне. Месяц назад Луна завоевала серебро в финале Гран-при, а Нина стала четвертой. В предстартовых раскладах Хендрикс является главной претенденткой на победу, но в такой же ситуации в прошлом году она уступила титул Анастасии Губановой, представляющей Грузию.
В нынешнем же сезоне Анастасия пока выглядит не слишком ярко. На этапах Гран-при во Франции и Японии она заняла шестое место.
Бронзовый призер Евро-2023 Кимми Репонд из Швейцарии выступила лишь на одном этапе Гран-при, в Анже, где стала десятой. В декабре она выиграла чемпионат страны. Удастся ли ей снова выиграть медаль на первенстве континента?
От Эстонии в Каунас поехали Натали Лангербаур (тренер Ирина Кононова) и бывшая ученица Кононовой Кристина Лисовская, которую теперь тренирует ее мама - Алина Шкулета-Громова. На чемпионате Эстонии, который проходил в декабре в ледовом холле „Тондираба“ девушки заняли 2 и 3 места соответственно. Чемпионка Эстонии - Элина Гойдина принимать участие в чемпионате Европы не может в силу возраста - девушке всего 13 лет. Нина Петрыкина восстанавливается после травмы. Петрыкиной, которая сломала малоберцовую кость левой ноги во время подготовки к соревнованиям в Хорватии, наложили гипс, но она надеется принять участие в чемпионате мира, который пройдет в марте.
В парном катании Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин, представляющие Германию, проводят отличный первый совместный сезон. Они выиграли этапы Гран-при в Финляндии и Японии, а также стали победителями финала Гран-при. Чемпионы Европы-2023 Сара Конти – Никколо Мачии из Италии и их соотечественники, серебряные призеры Евро-2023 Ребекки Гиларди – Филиппо Амброзини составят им конкуренцию в Каунасе. Сара и Никколо стали вторыми на Гран-при Франции и Гран-при Финляндии, а также в финале. Дуэт пропустил чемпионат страны в декабре из-за простуды. Ребекка и Филиппо завоевали медали на Гран-при Китая и NHK Trophy и стали чемпионами страны.
Хорошие шансы на награды Евро у Марии Павловой – Алексея Святченко, представляющих Венгрию. Призеры этапов в Ванкувере и Эспоо заняли четвертое место в финале.
В танцах на льду ожидается борьба между серебряными призерами чемпионата мира-2023, чемпионами Европы-2023 Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, представляющими Италию, и серебряными призерами чемпионата Европы-2023 Лайлой Фир – Льюисом Гибсоном, представляющими Великобританию. На этапе в Осаке Лайла и Льюис обошли Шарлен и Марко, а также стали вторыми в Канаде. Гиньяр и Фаббри победили в Анже, а также завоевали серебро в финале, где их соперники стали пятыми.
За третью позицию, скорее всего, будут бороться бронзовые призеры чемпионата Европы-2023 и Гран-при Финляндии-2023 Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс из Финляндии, обладатели бронзы этапов Гран-при в Аллене и Анже Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо, представляющие Францию, а также дуэт из страны-хозяйки турнира Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс, ставшие третьими на этапах в Ванкувере и Осаке.
В Каунасе впервые на крупном международном турнире выступят за Грузию Диана Дэвис – Глеб Смолкин, участники чемпионата Европы-2022 в составе российской сборной и Олимпийских игр-2022 в составе команды ROC.
Представлять Эстонию будет французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке.
По решению Международного союза конькобежцев фигуристы, представляющие Россию и Беларусь, отстранены от стартов под эгидой организации на неопределенный срок.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2024
10 января, среда
13.00 – Парное катание, короткая программа
17.15 – Мужчины, короткая программа
11 января, четверг
13.15 – Женщины, короткая программа
19.00 – Парное катание, произвольная программа
12 января, пятница
12.00 – Танцы на льду, ритм-танец
18.00 – Мужчины, произвольная программа
13 января, суббота
13.00 – Женщины, произвольная программа
18.30 – Танцы на льду, произвольный танец
14 января, воскресенье
15.30 – Показательные выступления
Программа трансляций на ETV+
10 января, 18:35 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)
11 января, 14:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)
12 января, 15:25 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
12 января, 18:10 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
13 января, 13:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
13 января, 21:15 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
14 января, 15:30 - гала (Маргиев/Малова)
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