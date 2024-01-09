ЧЕ по фигурному катанию 2024: расписание, участники, трансляция

В мужском одиночном катании явным фаворитом является действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции. В этом сезоне он победил на этапах Гран-при в Анже и Чунцине. Причем на домашнем этапе Адам обошел бронзового призера чемпионата мира-2023 Илью Малинина из США, а в Китае – двукратного чемпиона мира Сему Уно из Японии, исполнив оба раза в произвольной 4 четверных прыжка. Помимо технической составляющей программ Сяо Хим Фа отличает и компонентность катания. Так что Адам рассматривается в этом сезоне как один из претендентов на победу на первенстве планеты. Правда, иногда фигурист нестабилен в своих выступлениях, как это случилось в финале Гран-при в Пекине, когда в короткой он сделал двойной лутц вместо четверного и в итоге стал четвертым. В декабре Адам уверенно выиграл чемпионат страны, пойдя на 5 четверных в произвольной, правда, допустил падение на одном из них. Но, несомненно, при должных прокатах у француза нет конкурентов на первенстве планеты.

В интервью Rus.err тренер братьев Селевко Ирина Кононова также отметила Адама: „Если нужно выделить главного фаворита, то назову действующего чемпиона Европы Хим Фа. А вот за два других места на пьедестале конкуренция будет более жесткая.

Еще один представитель Франции, Кевин Эймо стал призером этапов Гран-при 2023/2024 в Аллене и Эспоо, но в финале Гран-при стал последним, трижды упав в произвольной. На внутреннем первенстве Кевин не попал в тройку. В произвольной он стал лишь десятым, допустив три падения и две бабочки. В Каунасе Эймо все же выступит. Надеемся, фигуристу удалось преодолеть декабрьские невзгоды.

Претендентом на награды является серебряный призер чемпионата Европы-2023 Маттео Риццо из Италии, который завоевал бронзу на этапе Гран-при в Ванкувере и стал четвертым в Эспоо. Риццо пропустил чемпионат страны из-за травмы бедра. Кроме того, за прошедшее с серии Гран-при время Маттео поменял музыку короткой программы, под которую и выступит в Литве.