„ПСЖ“ подозревается в подкупе организаторов „Золотого мяча“ для победы Месси

Согласно отчету, Лионель Месси выиграл „Золотой мяч“ в 2021 году только потому, что его тогдашний клуб „Пари Сен-Жермен“ купил выборы. В частности, речь идет о том, что директор по связям с общественностью „ПСЖ“ Жан-Марсьяль Рибес перед выборами обладателя „Золотого мяча“ — 2021 преподносил бывшему главному редактору France Football Паскалю Ферре различные подарки, чтобы завоевать его расположение, пишет Sport24.

Отмечается, что „ПСЖ“ тесно общался с Ферре с 2020 года, а в марте 2021 года журналист был приглашен клубом среди прочего на игру Лиги чемпионов против дортмундской „Боруссии“, включая перелет бизнес-классом.

Французская полиция сейчас начала расследование по подозрению в возможном взяточничестве. Рибес в декабре 2023 года был помещен под стражу.

„Золотой мяч“ — 2021 стал для Месси седьмым в карьере. Аргентинец тогда набрал 613 голосов, оставив позади проведшего великолепный сезон Роберта Левандовски.

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